Губернатор Приморья пообещал преференции инвесторам в спорт

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на встрече со спортивными федерациями края заявил о готовности региона предоставлять преференции инвесторам в местный спорт. Главной темой встречи стало развитие массового спорта в крае. "Я считаю, что действительно надо обсуждать разного рода преференции для привлечения инвестиций. В том числе и преференции в части предоставления земли. Я просил бы Экспертный совет по развитию физкультуры и спорта Приморского края подать нам (администрации края - Прим. авт.) соответствующие предложения. Вплоть до того, чтобы сделать соответствующий законопроект по поддержке инвестиций в спорт. Я буквально с первых своих шагов в качестве губернатора говорил, что мы не сможем всего сделать за счет бюджета. Кстати, у нас сейчас уже готов законопроект относительно инвестиций в промышленность, высокотехнологичных производств", - сообщил губернатор.