Губернатор Приморья пообещал преференции инвесторам в спорт

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на встрече со спортивными федерациями края заявил о готовности региона предоставлять преференции инвесторам в местный спорт. Главной темой встречи стало развитие массового спорта в крае. "Я считаю, что действительно надо обсуждать разного рода преференции для привлечения инвестиций. В том числе и преференции в части предоставления земли. Я просил бы Экспертный совет по развитию физкультуры и спорта Приморского края подать нам (администрации края - Прим. авт.) соответствующие предложения. Вплоть до того, чтобы сделать соответствующий законопроект по поддержке инвестиций в спорт. Я буквально с первых своих шагов в качестве губернатора говорил, что мы не сможем всего сделать за счет бюджета. Кстати, у нас сейчас уже готов законопроект относительно инвестиций в промышленность, высокотехнологичных производств", - сообщил губернатор.
Глава региона выразил желание, чтобы в профессиональных командах, таких как футбольный "Луч-Энергия" или баскетбольный "Спартак-Приморье" играло как можно больше местных воспитанников. Председатель Экспертного совета Эдуард САНДЛЕР (генеральный менеджер БК "Спартак-Приморье") считает, что встреча с губернатором была адекватной и полезной для всех сторон.
"Очень важно, что сейчас налажен диалог общественности с губернатором. Открытый диалог, где каждый может выступить и заявить о тех или иных проблемах напрямую. Как мы видим, губернатор все проблемы понимает и вникает в них. Думаю, такие встречи будут продолжены системно, а мы, со своей стороны, будем отрабатывать поручения губернатора, как со стороны Экспертного совета, так и со стороны Общественного совета. Сегодня мы говорим, что открыты к любому диалогу", - заявил Эдуард Сандлер.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото www.primamedia.ru