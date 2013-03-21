"Порт Ванино" оставит Олега Дерипаску без дивидендов по обыкновенным акциям

"Мечел" через дочернее ООО "Мечел-Транс" в конце 2011 года приобрел 55% уставного капитала (77,3% обыкновенных акций) "Порта Ванино" за 15,5 млрд рублей. Однако уже в январе 2012 года группа продала большую часть своей доли трем кипрским офшорам - "Оперн Трейд Лтд.", "Седмино Инвестментс Лтд." и "Травине Трейдинг Лтд.", они стали владельцами по 23,68% голосующих акций "Порта Ванино". "Мечел" оставил себе порядка 1,5% обыкновенных акций порта. Второй по величине акционер компании - En+ Олега ДЕРИПАСКИ, которая через ООО "Эн+ Порт" владеет 28,12% капитала (21,64% обыкновенных акций).