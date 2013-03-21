"Порт Ванино" оставит Олега Дерипаску без дивидендов по обыкновенным акциям

Cовет директоров ОАО "Ванинский морской торговый порт" ("Порт Ванино", Хабаровский край) рекомендовал годовому собранию, назначенному на 24 апреля, принять решение о выплате дивидендов по итогам 2012 года только по привилегированным акциям в размере 532 рубля на одну акцию номиналом 1 рубль. По обыкновенным акциям дивиденды рекомендовано не выплачивать.
"Мечел" через дочернее ООО "Мечел-Транс" в конце 2011 года приобрел 55% уставного капитала (77,3% обыкновенных акций) "Порта Ванино" за 15,5 млрд рублей. Однако уже в январе 2012 года группа продала большую часть своей доли трем кипрским офшорам - "Оперн Трейд Лтд.", "Седмино Инвестментс Лтд." и "Травине Трейдинг Лтд.", они стали владельцами по 23,68% голосующих акций "Порта Ванино". "Мечел" оставил себе порядка 1,5% обыкновенных акций порта. Второй по величине акционер компании - En+ Олега ДЕРИПАСКИ, которая через ООО "Эн+ Порт" владеет 28,12% капитала (21,64% обыкновенных акций).
По итогам 2011 года "Порт Ванино" выплатил 505 рублей на одну обыкновенную и 1,007 тыс. рублей на одну привилегированную акции.
Всего на выплату дивидендов предполагается направить 17,942 млн рублей, еще 5,398 млн рублей на выплату вознаграждения членам совета директоров. Оставшуюся часть прибыли по итогам 2012 года в размере 156,359 тыс. рублей оставить нераспределенной.
ОАО "Ванинский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино. С Сахалином порт связывает железнодорожная паромная линия Ванино-Холмск.
Уставный капитал компании составляет 134,9 тыс. рублей, он разделен на 101,175 тыс. обыкновенных и 33,725 тыс. привилегированных акций номиналом 1 рубль каждая.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.