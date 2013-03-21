Власти Пхукета дают русским время вывести свои фирмы из тени, прежде чем начать аресты

Нелегально работающим на Пхукете русским предоставляется время до 14 апреля, чтобы оформить все необходимые документы. После этого всех, у кого не будет лицензии, начнут арестовывать, заявил в эфире местного телевидения вице-губернатор острова Сомкиет Сангкхаосуттхирак, передает РИА «Новости». «В администрацию острова постоянно поступают жалобы от местных жителей о том, что граждане России отбирают у них возможность заработка, их основной доход, занимаясь нелегально тем бизнесом, за счет которого обычно существуют жители острова», – заявил телеканалу чиновник. Он пояснил, что речь идет о таких видах деятельности, как организация таксомоторных фирм и вождение такси, работа в качестве туристического гида, розничная торговля, организация морских экскурсий и другие. Чиновник сказал, что, прежде чем начать аресты, власти Пхукета разошлют предупреждения всем «русским» компаниям с призывом немедленно легализовать своих сотрудников. В настоящее время в районе пляжа Патонг работают десятки небольших фирм, обслуживающих туристов, в их штате «числятся» несколько сотен российских граждан. Тем не менее, только 221 из них имеет официальное разрешение на работу в Таиланде, подчеркнул вице-губернатор. Русские работают на Пхукете в основном в сфере обслуживания соотечественников, приезжающих в качестве туристов. Некоторые россияне открывают на острове легальный бизнес, другие регистрируют компании на имя местных жителей и пытаются управлять ими из-за кулис, при этом часто нанимая русский персонал на должности, которые в Таиланде запрещено занимать иностранцам. По таким специальностям в стране невозможно получить разрешения на работу. Вместе с тем, услугами «русских» фирм на острове пользуется все больше туристов из Европы и США, так как цены на обслуживание у них в среднем на 20% ниже, чем у тайцев, а качество обслуживания выше.