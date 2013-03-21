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Власти Пхукета дают русским время вывести свои фирмы из тени, прежде чем начать аресты

21 марта 2013, 11:13
Прежде чем начать аресты, власти Пхукета разошлют предупреждения всем "русским" компаниям с призывом немедленно легализовать своих сотрудников. услугами "русских" фирм на острове пользуется все больше туристов из Европы и США, так как цены на обслуживание у них в среднем на 20% ниже, чем у тайцев, а качество обслуживания выше.
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АТР

Нелегально работающим на Пхукете русским предоставляется время до 14 апреля, чтобы оформить все необходимые документы. После этого всех, у кого не будет лицензии, начнут арестовывать, заявил в эфире местного телевидения вице-губернатор острова Сомкиет Сангкхаосуттхирак, передает РИА «Новости». «В администрацию острова постоянно поступают жалобы от местных жителей о том, что граждане России отбирают у них возможность заработка, их основной доход, занимаясь нелегально тем бизнесом, за счет которого обычно существуют жители острова», – заявил телеканалу чиновник. Он пояснил, что речь идет о таких видах деятельности, как организация таксомоторных фирм и вождение такси, работа в качестве туристического гида, розничная торговля, организация морских экскурсий и другие. Чиновник сказал, что, прежде чем начать аресты, власти Пхукета разошлют предупреждения всем «русским» компаниям с призывом немедленно легализовать своих сотрудников. В настоящее время в районе пляжа Патонг работают десятки небольших фирм, обслуживающих туристов, в их штате «числятся» несколько сотен российских граждан. Тем не менее, только 221 из них имеет официальное разрешение на работу в Таиланде, подчеркнул вице-губернатор. Русские работают на Пхукете в основном в сфере обслуживания соотечественников, приезжающих в качестве туристов. Некоторые россияне открывают на острове легальный бизнес, другие регистрируют компании на имя местных жителей и пытаются управлять ими из-за кулис, при этом часто нанимая русский персонал на должности, которые в Таиланде запрещено занимать иностранцам. По таким специальностям в стране невозможно получить разрешения на работу. Вместе с тем, услугами «русских» фирм на острове пользуется все больше туристов из Европы и США, так как цены на обслуживание у них в среднем на 20% ниже, чем у тайцев, а качество обслуживания выше.

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