Около 2 млн автомобилей Hyundai и Kia возвращаются на завод из-за брака

Южнокорейский автопроизводитель отзывает более 1,7 млн автомобилей пяти последних лет выпуска. Причина - проблемы с подушками безопасности и активаторами стоп-сигналов. Выключатели стоп-сигнала на автомобилях Hyundai могут работать некорректно, из-за этого не включаются тормозные фонари, не отключается система круиз-контроля и происходят другие перебои в работе электроники. Техническая неисправность в работе стоп-сигнала может привести к аварии или вызвать проблемы с другими системами автомобиля. Hyundai отзывает машины моделей Accent, Tuscon, Elantra, Santa Fe, Veracruz, Genesis Coupe и Sonata. Кроме этого отзыву подлежат около 600 тыс. автомобилей Kia моделей Rondo и Sportage 2007-2010 модельных годов, Sedona (2007 год), Sorento (2007-2011 гг.), Optima (2011 год) и Soul (2010-2011 гг.). Hyundai и Kia обещают устранить эти недостатки летом 2013 года, сообщает Gudok.ru.