PACIFIC STYLE WEEK во Владивостоке: Жюри конкурса PACIFIC VIEW возглавит знаменитый Рольф Гобитс

Развитие творческого пространства Приморья, придание нового импульса креативным индустриям края, создание новых ниш и стимулов для творческих, талантливых людей – эти цели ставят перед собой организаторы проекта «PACIFIC STYLE WEEK»: ВГУЭС и Банк «Приморье» при поддержке администраций Владивостока и Приморского края. Ведь те территории, где кипит творческая жизнь, и развиваются успешнее, и людям там живется комфортнее и интереснее. Подробнее о Неделе Моды и Стиля во Владивостоке – на сайте psw.vl.ru и на страницах нашего интернет-ресурса.