PACIFIC STYLE WEEK во Владивостоке: Жюри конкурса PACIFIC VIEW возглавит знаменитый Рольф Гобитс

В мае во Владивостоке пойдет событие знаковое для Приморского края: международный конкурс фото-художников «PACIFIC VIEW», главная тема которого – «FASHION LOOK».
Такой выбор лейтмотива не случаен, ведь фото-конкурс – это часть огромного проекта «PACIFIC STYLE WEEK» , Недели Моды и Стиля стран АТР. Этот проект в Приморье журналисты уже прозвали «Модным Саммитом», в его программе – модные показы, мастер-классы известных дизайнеров одежды, парикмахерские шоу, конкурсы красоты, авангардные перфомансы, автограф-party звезд модного бизнеса и шоу-программы. Конкурс фото-художников «PACIFIC VIEW» - это ярчайшая часть общего грандиозного зрелища.
Фото-конкурс является открытым, участники – от 16 лет. Соревнуются претенденты по 2-м направлениям – «Репортажная съемка» и «Студийная Fashion», причем, для расширения географии конкурса в нем присутствует параллельно две части:
- очная, которая пройдет с 14 по 19 мая 2013 года во Владивостоке, и
- он-лайн конкурс, дистанционно принять участие в котором, могут фотографы из любой точки мира.
Конкурс фото-художников «PACIFIC VIEW» проводится под патронажем Московского Дома Фотографии, и его украшением станет уникальная видео-экспозиция фотографий о моде, предоставленная МДФ. Кроме основного турнира, в программе конкурса: мастер-классы звезд фотографии, фото-сессии для профессиональных моделей и всех желающих. Гран-при Конкурса «PACIFIC VIEW» - 100 000 рублей. Продлится креативный турнир 6 дней, зрелищное открытие конкурса состоится 14 мая в 20.30 в СК «Чемпион». Подробнее о регламенте и программе конкурса – на сайте psw.vl.ru.
Теперь во Владивостоке - в одном ряду с кинофестивалем, джазовым фестивалем и саммитом - появилось и международное событие модной сферы, и уже сегодня к проекту приковано внимание всех СМИ ДВ-региона. А Фото-конкурс «PACIFIC VIEW» привлекает особый интерес, ведь прежде в этой сфере Приморья столь масштабных состязаний не проводилось. Председателем жюри «PACIFIC VIEW» будет знаменитый Рольф Гобитс, в рамках конкурса пройдет мастер-класс Олега Оприско, а благодаря он-лайн туру оргкомитет рассчитывает увидеть в числе арбитров - самых ярких специалистов фото-искусства России.
Развитие творческого пространства Приморья, придание нового импульса креативным индустриям края, создание новых ниш и стимулов для творческих, талантливых людей – эти цели ставят перед собой организаторы проекта «PACIFIC STYLE WEEK»: ВГУЭС и Банк «Приморье» при поддержке администраций Владивостока и Приморского края. Ведь те территории, где кипит творческая жизнь, и развиваются успешнее, и людям там живется комфортнее и интереснее. Подробнее о Неделе Моды и Стиля во Владивостоке – на сайте psw.vl.ru и на страницах нашего интернет-ресурса.
Издательская компания "Золотой Рог" выступает информационным партнером PACIFIC STYLE WEEK во Владивостоке.
Zrpress.ru, Владивосток.