Таджикистан просит разрешить въезд в РФ мигрантам, не совершившим тяжких преступлений

По его мнению, ежегодная квота на трудовых мигрантов в 1,7 — 1,9 миллиона человек не соответствует действительности. "Ежегодное число мигрантов, занятых в экономике РФ, составляет 10 — 12 миллионов человек, отсюда и рост нелегалов", — считает чиновник. Он также отметил рост негативного отношения к трудовым мигрантам из Центральной Азии в российском обществе, особенно среди молодежи, что подогревается, по его мнению, некоторыми СМИ.