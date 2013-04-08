БАСКЕТБОЛ: Приморский "Спартак" покорил Северную столицу

"Спартак-Приморье" продолжает штамповать сенсации - 7 апреля подопечные Гундарса ВЕТРЫ в рамках чемпионата России обыграли в Санкт-Петербурге местный "Спартак" 66:75, взяв реванш за поражение во Владивостоке.
Впереди у приморцев серия из 6 домашних игр, первая из которых в рамках "Финала четырех" Кубка России 16 апреля с "Красными Крыльями".
"Спартак-Приморье": ОГУЧИ - 23 очка (9 подборов), ДЕЛЕЙНИ - 16 (6 подборов, 8 передач, 3 перехвата), СЫРОВАТКО - 8 очков (2 подбора), НЕСТЕРОВ - 8 очков (4 подбора), КОЛЮШКИН - 6, ГИЛЛЕНВОТЭ - 6, СОЛОВЬЕВ - 5 (2 подбора), СУРОВЦЕВ - 3 (2 подбора, 4 перехвата), ГОЛЯХОВ.
Штатный снайпер приморцев Чемберлен ОГУЧИ в первой же атаке поразил кольцо соперника из-за дуги, но хозяева площадки ответили точным попаданием СТРЕЛНИЕКСА. На этом игра успокоилась, последовали потери и промахи, начались ошибки. После рывка 12:0 хозяева площадки переломили ход встречи и завладели инициативой. Имея комфортное преимущество перед последней четвертью, подопечные Юрия ЗДОВЦА провалили решающий игровой отрезок, позволив "Спартак-Приморье" набрать 27 очков и одержать третью в сезоне выездную победу.
В турнирной таблице "Спартак-Приморье" вплотную подобрался к "Триумфу" (у каждой из команд по 6 побед в активе) и практически гарантировал, что не останется на последнем месте по итогам чемпионата (у "Енисея" всего одна победа в 13 играх ПБЛ). Гундарс Ветра, главный тренер БК "Спартак-Приморье":
- Во второй половине, когда начали играть более жестко в защите и динамично в нападении, мы поймали свою игру и нашли возможности для атаки, которые мы искали. Свои броски получил Огучи, у Делейни появились варианты для проходов, удачно вошел в игру Сыроватко, но в первую очередь мы стали играть более агрессивно в защите, помогать друг другу, и я считаю, именно это решило исход матча. Еще раз хочу поздравить ребят и наших болельщиков с важной победой, которая позволила подойти на хорошей эмоциональной волне к "Финалу четырех" Кубка России! Юрий Здовц, главный тренер БК "Спартак":
- Соперник играл сегодня жестче, особенно во второй половине. Мы начали строить команду в прошлом году вокруг Патрика БЕВЕРЛИ и хотели сохранить костяк, особенно это касается российских игроков, но у нас не получилось. Были приглашены другие россияне, не те, кого я хотел, так сложилась ситуация на рынке. Все равно мы выглядели более или менее хорошо на площадке, но потом начались поражения. Ушел Беверли, а ведь именно он был лидером и характером команды. Кризис наступил, когда мы проиграли "Будивельнику". Сейчас мы находимся в сложной ситуации, но нужно бороться.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.