БАСКЕТБОЛ: Приморский "Спартак" покорил Северную столицу

- Соперник играл сегодня жестче, особенно во второй половине. Мы начали строить команду в прошлом году вокруг Патрика БЕВЕРЛИ и хотели сохранить костяк, особенно это касается российских игроков, но у нас не получилось. Были приглашены другие россияне, не те, кого я хотел, так сложилась ситуация на рынке. Все равно мы выглядели более или менее хорошо на площадке, но потом начались поражения. Ушел Беверли, а ведь именно он был лидером и характером команды. Кризис наступил, когда мы проиграли "Будивельнику". Сейчас мы находимся в сложной ситуации, но нужно бороться.