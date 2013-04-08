PACIFIC STYLE WEEK во Владивостоке: Модели из Бразилии, Японии, Кореи, Китая готовятся сразиться на подиуме с россиянками

Безусловно, понятие «красота» невозможно загнать в единые рамки, ее не измерить линейкой и не упаковать в универсальную формулу. Именно разность, уникальность, непохожесть участниц конкурса друг на друга и делает это шоу особенно интересным. Каждый зритель останется при своем мнении, уже сейчас на сайте проекта psw.vl.ru идет оживленный обмен мнениями о конкурсантках. Ну а профессиональное жюри, под председательством очаровательной Татьяны Котовой – «Мисс Россия 2006», выберет обладательницу титула «Супер-Модель АТР». Весьма насыщенной будет и шоу-программа конкурса: перед церемонией награждения свою новую коллекцию одежды представит владивостокцам Маша Цигаль, а после вручения призов пройдет концерт Татьяны Котовой.