Андрей Пушкарев: Back in the USSR

Зато была такая страна СССР… Там недостатки, конечно, были, но в целом… Уверен, что, опять же, слишком многие скажут: а что тут плохого? Да как вам сказать… Уже одно то как минимум странно, что светлое будущее нам подсвечивает из прошлого. Господа, вернее, товарищи, это явный тупик! Я бы мог напомнить о том, почему рухнул, как трухлявый пень, всеми нами обожаемый СССР. Все, естественно, уже забыли, как на кухнях поливали грязью советский строй и как давились в очередях за всем. А вспомните, как наши девчонки срывали, по иному и не скажешь, когда разрешили, с себя ненавистную коричнево-черную школьную форму… Ну да ладно, об этом вспоминать не принято, зато «все хорошее» из той жизни сейчас в тренде. Впрочем, все это не раскроет глобальной сути происходящего ныне в наших головах.