БИЗНЕС-ПРЕМИЯ: Холдинг "Востокшинторг" формирует приморскую модель авторынка

«Миссия компании – это предоставление необходимых товаров и услуг по объективным ценам», - отмечает Дмитрий Царев, - «Когда-то, на заре нашей деятельности, нам пришлось столкнуться с заказчиком, которому нужны были шины редкого, нераспространенного размера. В наличии их не было, и я сам объехал весь Владивосток в поисках этих шин, но безрезультатно. Выполнить тот заказ мы, к сожалению, так и не смогли, но с тех пор я все время мечтаю сделать так, чтобы в наших магазинах поддерживался наиболее полный ассортимент, и любой покупатель мог найти что-то нужное для себя. Беда только в том, что эта моя мечта, наверное, неосуществима, ведь в мире столько товаров, и столько людей, которым нужно что-то свое, что удовлетворить все их пожелания попросту нереально. Но мы будем стараться, ведь мы еще очень молоды…»