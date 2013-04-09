БИЗНЕС-ПРЕМИЯ: Холдинг "Востокшинторг" формирует приморскую модель авторынка

Издательская компания "Золотой Рог" представляет финалистов IX Краевой Бизнес-Премии в номинации "Развивающийся бизнес Приморского края 2012". Открытое голосование идет на сайте dv-rating.ru до 20 апреля.
Холдингу "Востокшинторг" в нынешнем году исполняется 15 лет, компания хорошо известна на рынке, однако его генеральный директор Дмитрий ЦАРЕВ, считает, что бизнес находится только в самом начале пути.
История "Востокшинторга началась в 1998 году с небольшого склада – магазина на ул. Руднева, 14 во Владивостоке, там, где сегодня расположен автомаркет "Шинтоп" и авторизованный центр ремонта автомобилей Bosch Service. На тот момент это был оптовый склад, и основную прибыль компания получала от оптовых продаж. Розничная сеть стала развиваться позднее, когда кроме шин в сфере интересов развивающегося бизнеса появились другие сопутствующие автотовары и автомобильные аксессуары.
Вместе с торговлей развивалась и сфера услуг "Востокшинторга". Первоначально это были обычные шиномонтажные мастерские при точках продаж, однако уже в 2004 году в Уссурийске был построен шиноремонтный терминал, к сегодняшнему дню превратившийся в завод "Востокшинторг" по ремонту и восстановлению шин. Его услуги хорошо востребованы пользователями крупногабаритной коммерческой техники. Шины для грузовиков и автобусов, восстанавливаемые по современным технологиям, позволяют достигать пробега в 1 000 000 километров на одном каркасе!
Название «Востокшинторг» было на слуху до 2004 года, когда компания провела ребрендинг, после которого ее публичное имя превратилось в «Шинтоп». Новая марка оказалась очень удачной, узнаваемость бренда резко возросла, чему в немалой степени способствовали и общественные мероприятия, проводимые под изменившимся логотипом. Внедорожные экспедиции «Шинтоп Трофи» в Монголию, Якутию, и на Колыму стали во многом уникальными явлениями, а их организатор и участник Дмитрий Царев стал действительным членом Русского Географического Общества.
Параллельно экспедициям росла и сеть «Шинтопа», филиалы которого появились на Сахалине, в Хабаровском крае, Якутии, Забайкалье и в крупных сибирских городах.
«Эта сеть очень хорошо помогла нам преодолеть последствия кризиса 2008 года», - отмечает Дмитрий Царев, - «То колоссальное падение продаж, которое пришлось на Владивосток, было в значительной степени сглажено ровной работой региональных подразделений. В Бурятии или на Сахалине, к примеру, не было этого мыльного финансового пузыря, который наблюдался в нашем портовом городе. Люди просто работали, и так же покупали шины, словно никакого кризиса и не было. Это нас спасло».
В 2008 году открылись новые автомаркеты формата «Супер Шинтоп» в Новокузнецке, Перми и Иркутске, вторые шинные центры в Уссурийске и Тюмени, автомаркеты «Шинтоп» в Барнауле, в Братске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Томске, сразу 2 в Нижнем Новгороде, третий «Шинтоп в Новосибирске, и за 84(!) часа был открыт «Шинтоп Лайт» в Большом Камне.
Другой "подушкой безопасности" для "Шинтопа" стало мотонаправление. Продажи мопедов и скутеров начались еще в 2000 году, а сегодня в активе компании уже есть снегоход Dingo собственной разработки, конструкцию которого создали инженеры из Владивостока, заказ на производство размещен в Китае, а реализация осуществляется на территории России через сеть специально созданного под это направление бренда "Ирбис мото".
"В среднем, если учитывать работу всех направлений и филиалов, экономический рост компании составляет около 50% в год", - отмечает Дмитрий Царев, - "Этих показателей помогают достичь дифференциация капиталовложений и продуманная стратегия бизнеса".
В числе последних примеров действенности подобной тактики можно назвать союз «Шинтопа» и с глобальной сетью авторемонтных мастерских Bosch Service. Профессиональное обслуживание современных автомобилей – это как раз то, чего давно не хватало в приморской модели авторынка. Постепенное выравнивание перекосов, в котором принимает участие «Шинтоп», явно можно поставить ему в заслугу, ведь его совместный с Bosch сервисный центр во Владивостоке на Руднева, 14 уже сумел зарекомендовать себя с лучшей стороны.
«Миссия компании – это предоставление необходимых товаров и услуг по объективным ценам», - отмечает Дмитрий Царев, - «Когда-то, на заре нашей деятельности, нам пришлось столкнуться с заказчиком, которому нужны были шины редкого, нераспространенного размера. В наличии их не было, и я сам объехал весь Владивосток в поисках этих шин, но безрезультатно. Выполнить тот заказ мы, к сожалению, так и не смогли, но с тех пор я все время мечтаю сделать так, чтобы в наших магазинах поддерживался наиболее полный ассортимент, и любой покупатель мог найти что-то нужное для себя. Беда только в том, что эта моя мечта, наверное, неосуществима, ведь в мире столько товаров, и столько людей, которым нужно что-то свое, что удовлетворить все их пожелания попросту нереально. Но мы будем стараться, ведь мы еще очень молоды…»
Голосуйте в финале!
DV-Rating.ru
Газета «Золотой Рог», Владивосток.