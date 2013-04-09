Даже с высокорискованными финансовыми инструментами можно получать доход и управлять рисками

Любой финансовый инструмент подвержен рискам, утверждают специалисты. Тем не менее рекламные билборды и информационные листовки изобилуют яркими предложениями «высокого дохода» вне зависимости от того, куда предлагается вкладываться.
Разобраться в подобных предложениях помог начальник отдела продаж компании «БКС Премьер» Евгений КАСКОВ. - Насколько велики риски обладателя обезличенных металлических счетов (ОМС)?
- На самом деле любой финансовый инструмент подвержен рискам, в том числе и ОМС. Приобретая ОМС, например, в золоте, клиент инвестирует свои средства в некоторую часть золота. Банк выступает гарантом того, что это золото у него физически есть на счетах, но клиент не сможет это проверить и, самое главное, не сможет это золото забрать в случае проблем с банком, и это уже риск!
Все верят в то, что золото из года в год прирастает в цене, хотя на самом деле это не всегда так. Для наиболее яркой иллюстрации вспомним «тюльпанную лихорадку» 1640-х годов, когда за многие годы луковица тюльпана настолько поднялась в цене, что за нее можно было купить дом, несколько голов крупного рогатого скота и множество других вещей, и главное, люди верили, что это самый надежный способ сбережений. Но потом буквально за год все поняли, что польза луковицы тюльпана исключительно эстетическая. Фактически произошел «обвал» рынка тюльпанов.
Конечно, связывать золото и тюльпаны не совсем правильно, но схожесть понятий лишь в том, что, когда инвесторам необходимо забрать вложенные деньги вследствие страхов или иной необходимости, происходят массовые распродажи активов, и неважно, что это - Золото, Серебро или Тюльпаны.
Мы же живем в то время, когда в финансовой системе постоянно происходят значимые изменения и инвесторы постоянно переводят свои деньги из одного актива в другой, чтобы заработать как можно больше и/или попросту защитить свои деньги. Таким образом, инвестировав в ОМС, вполне вероятно, вы не увидите ежегодного прироста активов - есть риск забрать свои деньги с убытком. Яркий пример: за 6 месяцев с октября 2012 года котировки золота упали в среднем на 13%!
Мы можем долго спорить о тенденциях на рынке золота, но главное то, что вклады в драгметаллы - это финансовые инструменты, подверженные рискам изменения рыночной цены, а следовательно, успех от таких вкладов напрямую зависит от точности прогноза цены. - Многие банки предлагают облигации в качестве инструмента с более высокой доходностью, чем по депозитам. Но ведь риски по облигациям на самом деле намного выше, чем «депозитные»?
- В настоящий момент все страны пользуются облигационными займами, подобные принципы финансирования столетиями действуют на рынках. Один из способов привлечения финансирования страной или компанией - эмиссия облигаций.
Плюсы такого инструмента для вкладчика очевидны. Во-первых, проценты по облигационным купонам часто выше, чем по банковским вкладам, во-вторых, инвестор может в любой момент продать облигацию, и процентная ставка по ней не сгорит в отличие от срочного депозита. В-третьих, у облигации есть рыночная цена, и, если инвестор купил облигации после ценового снижения, это лишь повышает его доходность, потому как, что бы ни случилось с ценой облигации, инвестор может ожидать, что по окончании инвестиционного срока облигация будет погашена по своей номинальной цене.
То есть риска в облигациях всего два. Первый - риск банкротства компании: проблема в том, что рано или поздно подходит срок уплаты облигационных займов и процентов по ним. И здесь существует риск, что у государства или компании в определенный момент все-таки не хватит денег вернуть его. Второй - риск досрочного возврата вклада.
Поэтому, инвестируя в облигации, вкладчик должен четко понимать сроки, на которые он готов заморозить свои деньги, чтобы дождаться даты погашения данных ценных бумаг. - В таком случае получается, что ни во что веры нет?
- Даже с высокорискованными инструментами можно получать доходность и управлять рисками. Поэтому вопрос « где меньше рисков и больше доходности» неправильный. Если речь идет о доходности выше банковских депозитов, в любом случае нужно понимать, в какой инструмент вкладываются деньги и оценивать все его риски.
Сейчас в мировой финансовой системе происходят тектонические сдвиги, которые ставят под сомнение надежность всех финансовых взаимоотношений. Те финансовые модели, которые были актуальны десяток лет назад, сейчас коренным образом меняют свои очертания. Но в этом есть своя выгода. Если где-то в финансовом мире что-то становится плохо, то в другом месте можно заработать. Деньги никуда не исчезают, они по закону распределения перетекают из одних условий в другие. Соответственно, если что-то на рынке падает, то обязательно что-то и растет.
Задача финансового советника «БКС Премьер» как раз и заключается в том, чтобы правильно объяснить клиенту все особенности финансовых инструментов и направить деньги клиентов именно в те сектора экономики, которые растут даже в нестабильное время.
Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.