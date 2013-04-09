Даже с высокорискованными финансовыми инструментами можно получать доход и управлять рисками

Все верят в то, что золото из года в год прирастает в цене, хотя на самом деле это не всегда так. Для наиболее яркой иллюстрации вспомним «тюльпанную лихорадку» 1640-х годов, когда за многие годы луковица тюльпана настолько поднялась в цене, что за нее можно было купить дом, несколько голов крупного рогатого скота и множество других вещей, и главное, люди верили, что это самый надежный способ сбережений. Но потом буквально за год все поняли, что польза луковицы тюльпана исключительно эстетическая. Фактически произошел «обвал» рынка тюльпанов.