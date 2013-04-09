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Минтруд: возможно ограничение по выплате пенсий работающим пенсионерам

9 апреля 2013, 10:14
Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин не исключает, что для работающих пенсионеров могут быть введены ограничения по выплате пенсий.
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В России

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин не исключает, что для работающих пенсионеров могут быть введены ограничения по выплате пенсий. "Мы исходим из того, что пенсия — это замещение утраченного заработка, то есть в том случае, если заработок имеется, а тем более если он достойный, то возможно введение определенных ограничений, таких как отмена работающим пенсионерам ежегодной корректировки (пенсии с учетом уплаченных взносов)", — сказал Топилин в интервью в "Российской газете", которое выйдет во вторник.

Он добавил, что в настоящий момент новый порядок расчета пенсии только обсуждается. "Окончательное решение не принято", — сказал глава ведомства.

Министр отметил, что новая пенсионная формула должна стимулировать россиян к более длительной занятости без назначения пенсии.

Концепция новой пенсионной формулы была внесена в правительство в конце мая прошлого года. По формуле, которая предложена группой экспертов РАНХиГС, пенсия будет состоять из трех частей: базовой, страховой и накопительной. Базовая пенсия — аналог существующего сегодня фиксированного базового размера — станет минимальной федеральной гарантией. Предполагается, что финансирование этой выплаты полностью ляжет на госбюджет.

Страховая пенсия будет напрямую зависеть от стажа и уровня заработной платы. Разработчики формулы предлагают ввести набор обязательств, которые позволят россиянам заработать право на страховую пенсию. Во-первых, должен быть повышен с 5 до 15 лет минимальный трудовой стаж (в течение десяти лет). Во-вторых, граждане должны ежегодно перечислять в пенсионную систему минимальную сумму взносов — 22% страхового тарифа от двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) в пересчете на год. Ранее эксперты отмечали, что в перспективе работающим пенсионерам базовую пенсию выплачивать не будут, пишет РИА "Новости".

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