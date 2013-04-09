Минтруд: возможно ограничение по выплате пенсий работающим пенсионерам

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин не исключает, что для работающих пенсионеров могут быть введены ограничения по выплате пенсий. "Мы исходим из того, что пенсия — это замещение утраченного заработка, то есть в том случае, если заработок имеется, а тем более если он достойный, то возможно введение определенных ограничений, таких как отмена работающим пенсионерам ежегодной корректировки (пенсии с учетом уплаченных взносов)", — сказал Топилин в интервью в "Российской газете", которое выйдет во вторник.