На приморском рынке автомобильных шин наблюдается китайская экспансия

До наступления эпохи стабильности признанными лидерами в соотношении цена/качество были, несомненно, японские подержанные шины таких именитых брендов, как Bridgestone, Yokohama, Toyo и другие. Сегодня их позиции серьезно потеснены новыми шинами из Поднебесной. В компанию к уже хорошо известным в Приморье шинным брендам Maxtrek и Nankang из континентального Китая или Maxxis с Тайваня добавились новые игроки - Hifly, Jinyu, Goodride и прочие. По цене эти шины находятся примерно на одном уровне с подержанными японскими, а что касается качества, то для многих этот вопрос пока остается дискуссионным. Несомненно лишь то, что пользователей китайских шин с каждым годом становится все больше.