Хабаровский вектор УРАЛСИБа: Рост потребностей стимулирует развитие банковского рынка

- Разумеется. В области ипотечного кредитования мы предлагаем сниженную ставку на покупку жилья в строящихся домах, срок сдачи в эксплуатацию которых по проектной декларации не позднее 1 сентября 2013 года. Действует скидка для граждан, приобретающих жилье через партнеров. Кроме того, по всем программам кредитования на постоянной основе действует скидка наших постоянных клиентов. На сегодняшний день мы готовы выдавать ипотечные кредиты практически по всем застройщикам Хабаровска. Тем не менее все большей популярностью среди наших клиентов пользуются сделки с иногородней недвижимостью. Жители Дальнего Востока активно приобретают строящееся и готовое жилье в Москве, в Санкт-Петербурге, в Казани и Омске - география достаточно широкая. Наш филиал предоставляет такую услугу не только тем клиентам, которые планируют переезд, но и тем, кто инвестирует в жилую недвижимость.