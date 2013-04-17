Хабаровский вектор УРАЛСИБа: Рост потребностей стимулирует развитие банковского рынка

Хабаровский филиал банка УРАЛСИБ работает в регионе чуть более года. В условиях жесткой конкуренции банк должен заинтересовать клиента не только богатым ассортиментом продуктов, но и качественным сервисом обслуживания, полагает руководитель филиала Андрей КОМОГОРЦЕВ.
- Андрей Геннадьевич, как вы считаете, в каких направлениях будет развиваться банковский рынок в этом году?
- Я думаю, основной упор будет сделан на развитии и улучшении качества сервиса, на оптимизации процессов и разумном использовании всех имеющихся ресурсов. Сейчас клиента банка сложно чем-то удивить и «переманить» какими-то кардинально новыми услугами. Судите сами, в Хабаровске представлено более 40 банков, и основные конкуренты предлагают населению похожие услуги по сопоставимым тарифам. Это говорит о том, что при выборе кредитной организации решающим фактором для клиента может стать не один из параметров - ставка или условия выдачи кредита, - а уровень обслуживания при работе с банком.
- При всем разнообразии традиционной линейки, есть ли оригинальные решения, которые только набирают популярность?
- Интересен такой продукт, как «Копилка» - это карта Visa, которая позволяет держать денежные ресурсы на текущем счете и при этом получать на него доход. В зависимости от суммы накоплений на счет может быть начислено до 6% годовых. Этот продукт подходит для клиентов, которые имеют на карте стабильный остаток.
Растет интерес и к нашим кредитным картам. Например, у нас есть очень удобный и выгодный продукт - «Телефонная карта Виза». Она позволяет получать существенный бонус - 3% от суммы всех покупок по карте зачисляется на телефонный счет. При этом льготный период, в течение которого не начисляются проценты по кредиту, составляет 2 месяца.
- Могут ли хабаровчане рассчитывать на какие-либо акции, специальные предложения банка?
- Разумеется. В области ипотечного кредитования мы предлагаем сниженную ставку на покупку жилья в строящихся домах, срок сдачи в эксплуатацию которых по проектной декларации не позднее 1 сентября 2013 года. Действует скидка для граждан, приобретающих жилье через партнеров. Кроме того, по всем программам кредитования на постоянной основе действует скидка наших постоянных клиентов. На сегодняшний день мы готовы выдавать ипотечные кредиты практически по всем застройщикам Хабаровска. Тем не менее все большей популярностью среди наших клиентов пользуются сделки с иногородней недвижимостью. Жители Дальнего Востока активно приобретают строящееся и готовое жилье в Москве, в Санкт-Петербурге, в Казани и Омске - география достаточно широкая. Наш филиал предоставляет такую услугу не только тем клиентам, которые планируют переезд, но и тем, кто инвестирует в жилую недвижимость.
- Вашими постоянными клиентами являются предприниматели, которые зачастую нуждаются в индивидуальном подходе. Какие условия сотрудничества вы предлагаете бизнесу?
- Банк «Уралсиб» предоставляет достаточно лояльные ставки кредитования для малого бизнеса. Линейка кредитов для юридических лиц разнообразна. Также предпринимателям удобно подключать комплект услуг: обслуживание кредитования можно совместить с зарплатным проектом, снизив таким образом общую сумму затрат. Есть и специальные предложения для малого бизнеса, например, скидки для программ оборотного и инвестиционного финансирования в рамках акции для малого бизнеса. Кроме того, для предпринимателей мы проводим бесплатные презентации и семинары. В Хабаровске ближайшее мероприятие пройдет в мае.
- Потребители могут выбрать необходимый набор услуг только при личном визите в банк или это возможно сделать бесконтактным способом?
- Если клиент четко представляет свои потребности, то можно определиться с продуктом на нашем сайте и воспользоваться специальными калькуляторами. Наглядный расчет позволяет каждому увидеть возможные размеры платежей по кредиту, сроки его погашения, проценты и сопутствующие условия займа. Мы в целом рекомендуем активно использовать Интернет для осуществления банковских операций: оплаты услуг, погашения кредитов, открытия вкладов. Наш интернет-банкинг предоставляет широкие возможности клиентам. При соблюдении простых правил безопасности взаимодействие с банком через Интернет - хорошая возможность сэкономить время. В настоящее время «Уралсиб» проводит акцию по потребительскому кредитованию со снижением ставки на 2% при заполнении заявки на сайте банка.
Мария КОНСТАНТИНОВА.
Газета "Золотой Рог".