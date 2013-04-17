Конфискованные суда из ДФО "уплывали" в Москву

Практически каждое сообщение об удачной «охоте» на морских браконьеров заканчивается стандартной фразой - «судно конфисковано». По закону такие браконьерские плавсредства после поимки дожидаются решения своей судьбы. Будущее их в руках судей. На языке закона катера и пароходы считаются орудиями браконьерского лова. Если посудина в очень плохом состоянии, то ей прямая дорога на металлолом. Задержанные суда, если они в нормальном состоянии, будут конфискованы и переданы государству. От имени государства выступает Росимущество. Оно отвечает за то, чтобы плавсредства с выгодой для казны были проданы на торгах и продолжали плавать уже у нового хозяина и на законных основаниях. Но это, как говорится, - в теории, на бумаге.