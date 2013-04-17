Константин ВОРОБЬЕВ, коммерческий директор ООО "Акцент": Через пару лет поговорим про "облака"

- Это действительно один из моих любимых вопросов (смеется). Вообще, облачные технологии - это новая философия построения ИТ-инфраструктуры предприятия. Переход от набора корпоративного оборудования и программного обеспечения к сервисам, получаемым от профессионалов. Это могут быть сервисы колл-центров, хранения данных, поставки программного обеспечения не в собственность, а в аренду, на оборудовании поставщика услуг. Это вообще иное видение мира, и мне кажется, что мы в этом тренде года на два отстаем от центральной России. Так что году в 2015 наш рассказ, если пригласите, пойдет уже про «облака» как реальность, а не будущее.