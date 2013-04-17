Константин ВОРОБЬЕВ, коммерческий директор ООО "Акцент": Через пару лет поговорим про "облака"

Спрос формирует предложение, или наоборот, предложение формирует спрос? Обычно ответ очевиден. Но не для бизнеса системного интегратора ООО «Акцент». Часто бывает так, что сначала заказчику надо рассказать, как технологии помогают побеждать конкурентов, и только потом на услуги компании появляется спрос.
Константин Воробьев, коммерческий директор компании - гость «ДК»
- Константин, хочу начать разговор с первого впечатления. Яркий зеленый квадрат на визитках, в офисе, на всех носителях, связанных с вашей компанией, приковывает внимание. Современно…
- Зеленый квадрат - это наш логотип. Почему именно такой логотип? Ну, он прост в восприятии, его легко запомнить, а потом узнать. Он основателен, как наша команда, он, в конце концов, зеленый (смеется), как доллар или как весенняя поросль, а и то и другое должно расти и радовать.
А если серьезно, то просто так получилось, что в поиске легкой, основательной визуализированной формы - это решение набрало большинство голосов на общем голосовании (улыбается).
- На страницах нашего журнала и ранее встречалось определение системного интегратора. Скажите, на ваш взгляд, что это за зверь?
- Совсем недавно, пару-тройку лет назад, если организации нужны были система видеонаблюдения, телефония, ЦОД, компьютерная сеть или иное техническое решение, заказчик обычно привлекал одного подрядчика для монтажа первого проекта, для телефонии - второго, третьего… и т. д. В итоге он получал абсолютно независимые системы, со своими проводами, со своими ответственными сотрудниками и самое главное - с отдельными статьями расходов. Системный интегратор предлагает диаметрально другой подход. Сначала концепция развития, а затем «Акцент» выступает единым подрядчиком для инженерных и информационных систем предприятия. Проектируя и внедряя на единых платформах и стандартах все системы, наша организация позволяет заказчикам добиться не только резкого роста надежности всей инфраструктуры, но и оптимизации бюджетов на ее создание и поддержание.
- «Акценту» 5 лет, фактически бизнес был создан во время разгара финансового кризиса. Что позволило вам выстоять и стать одним из крупнейших игроков на рынке?
- Как ни банально это прозвучит, ключ к успеху - это команда. Команда одержимых своей профессией людей.
Вы верно заметили, рождение «Акцента» пришлось на кризисный 2008, и первый год действительно был самым трудным в становлении: молодой бизнес, без поддержки родительских структур, единственным конкурентным преимуществом которого могло быть только профессиональное отношение к делу - и это сработало.
Стоит отметить, что как тогда, так и сейчас мы подходим к каждой задаче с позиции технического творчества. Ремесленник делает все одинаково хорошо, тиражируя в точности отработанные приемы. В нашем же бизнесе одинаковых решений нет.
В одном случае требуется построить новый центр обработки данных на месте существующего, и не остановить при этом ни на минуту бизнес крупной транспортно-логистической компании, в другом - необходимо создать беспроводную сеть на контейнерном терминале, которая станет основой логистической системы порта, в третьем - связать воедино несколько филиалов крупной промышленной компании, разбросанных по всему краю, в рамках единого информационного пространства.
- С творчеством понятно, но это еще и специфические знания? Что позволяет быть первыми?
- Хорошая теоретическая база и постоянная практика. Для каждого нашего инженера есть индивидуальный план обучения на год вперед, что позволяет поддерживать наивысшие статусы и владеть всей линейкой решений наших партнеров - мировых лидеров IT-отрасли, таких как Microsoft, Cisco Systems, Panasonic, APC by Schneider Electric и многих других.
Вторая составляющая успеха - это отработка предлагаемых клиентам технологий на собственной площадке. Головной офис «Акцента» находится во Владивостоке, ул. Хабаровская, 8. И именно здесь развернут демонстрационный центр обработки данных со всеми инженерными системами, здесь апробированы различные конфигурации офисных АТС и серверов.
- Ваша компания проводит политику «Эффективные инвестиции в IT». Расскажите подробней о ней.
- Мы поставили перед собой стратегическую задачу помогать своим заказчикам в конкурентной борьбе при помощи технологий. А это значит, либо сокращать затраты на одни и те же операции за счет автоматизации части процессов заказчика, либо ускорять эти процессы.
- Вы хотите сказать, что инвестирование в технологии позволяет получать большую маржу?
- Да, происходит именно так.
- Есть примеры?
- Конечно. Например, средняя оборачиваемость одного контейнера на мощностях транспортно-логистических компаний края составляет 7 минут, а у одного из наших заказчиков - 3. И хоть результат не является целиком нашей победой - мы выступали как подрядчик определенной части работ в рамках общей стратегии модернизации, - тем не менее считаем, что это и наш успех.
Несложно высчитать, что при прочих равных условиях это увеличивает потенциальный грузооборот нашего клиента в два раза, не за счет наращивания площадей или штата сотрудников, а за счет технологий.
Или вот пример. Мы имеем качественные отработанные решения в области хранения данных при сбое инфраструктуры. А это значит, что у наших заказчиков нет таких проблем, как неработающая АТС или 1С или потеря данных в результате сбоя сервера.
Возможно, для малого предприятия такое состояние не покажется критичным, но если вы крупная торговая сеть, то тут уже простой предприятия в течение одного часа приводит к ощутимым проблемам, я не говорю уже про потерю данных, которая может случиться в результате такого сбоя информационно-технологической инфраструктуры.
Экономия на печати за счет правильного подбора техники; электронный документооборот как альтернатива бумажному архиву; и на повестке дня для нас встал вопрос повышения своих компетенций в направлении энергосберегающих технологий - вот там мы помогаем выигрывать нашим заказчикам в конкурентной борьбе.
- Бизнес охотно откликается на вашу политику «Эффективных инвестиций в IT»?
- Сказать, что осознание неотвратимости автоматизации процессов стало нормой, конечно, слукавить. Многие руководители и владельцы бизнеса считают ИТ-отделы неизбежной платой за ведение бизнеса в современном мире, платой, которая помогает минимизировать убытки, обеспечивая более эффективное функционирование предприятия. Такой подход к управлению информационными технологиями принято называть «ресурсным», когда ИТ рассматриваются бизнесом как ресурс. Например, располагая ресурсами под названием «рабочий компьютер», «Интернет» и «1С: Бухгалтерия», бухгалтер может подготовить и сдать в налоговую годовой отчет. А если ресурсом по каким-то причинам воспользоваться не удается (например, компьютер сломался, интернет пропал), нужно обратиться к специалисту ИТ-отдела. Таким образом, при классическом «ресурсном» подходе ИТ-отдел занимается созданием и обслуживанием набора ресурсов - о получении прибыли речи тут не идет.
Однако ситуация меняется, причем кардинально: информационные технологии превращаются в действенный инструмент развития предприятия.
- Какова доля затрат на ИТ в структуре расходов ваших заказчиков?
- Нам сложно оценить, мы все-таки не финансовые аналитики, но, на наш взгляд, недостаточная.
Есть известный пример: совокупный бюджет всех федеральных торговых сетей на бесплатные пакеты для покупателей еще три года назад был больше, чем их IT-бюджеты. При этом более 60% всех этих расходов шло на поддержание существующей инфраструктуры.
Но по мере роста конкуренции в секторе владельцы бизнеса научились думать отдачей на метр арендуемых сетью площадей, скоростью обслуживания посетителей, автоматизацией процессов формирования ассортимента и логистики, и ситуация в отрасли кардинально поменялась. Теперь бесплатные пакеты - редкость, они легли на плечи потребителей, сети конкурируют друг с другом технологиями и инновациями.
- Константин, вы можете нарисовать портрет своего заказчика?
- Это крупные компании с распределенной филиальной сетью. Компании, понимающие, что вопросы безопасности коммерческой информации и непрерывности бизнес-процессов выходят на первое место. Но есть клиенты и из среднего и малого бизнеса, для которых важно качество выстроенных ИT и инженерной инфраструктуры.
- Как у заказчика происходит процесс принятия решения об инвестировании в ИТ?
- Очень интересный вопрос. Надо сказать, что наши заказчики делятся на две категории - те, в которых собственники и топ-менеджеры видят стратегию развития бизнеса по всем направлениям, и те, чья картина мира фрагментарна. С последней категорией заказчиков работать сложнее.
- Расшифруйте?
- Начнем со второго случая. Как я уже говорил выше, в таких компаниях практикуется ресурсный подход. Как следствие, инвестиции в ИТ-инфраструктуру в них идут на горящие нужды, либо решение о величине и направлениях вложений ИТ-бюджетов отдано на откуп системному администратору компании. Часто он элементарно не может довести до руководства информацию об инновациях и требуемых бюджетах, т. к. мыслит «железом», а не бизнес-процессами. Не понятиями эффективности и возврата инвестиций, а температурой в серверной (что с позиции корпоративного ИТ-шника правильно!). Но это приводит к тому, что бизнес имеет либо избыточные мощности, либо страдает от их недостатка, и ведет это либо к перерасходу, либо недофинансированию направления и неэффективности затрат по данным статьям вообще.
В первом же случае предприятие имеет более-менее четкую картину будущего и стратегию развития предприятия, включающую в себя и стратегию в области ИТ-инфраструктуры. Заказчик четко понимает, зачем ему необходимо то или иное решение, какие показатели в своей деятельности он хотел бы подкорректировать или улучшить, а мы уже предлагаем ему варианты решения проблем. В этом случае получается, что мы можем замерить показатели до внедрения и после, а соответственно, понять эффективность внедренных нами решений и оценить период возврата инвестиций.
- Но ведь такой подход скорее исключение, чем правило?
- Именно поэтому мы проводим ряд мероприятий, направленных на собственников предприятий и руководителей IT-подразделений, где знакомим их не только с новыми решениями, но и показываем прямую выгоду бизнесу.
Например, в марте состоялась большая конференция с представителями бизнеса и властных структур, организованная нашей компанией. Ее темой была «IT как конкурентное преимущество». Мы ее провели совместно с такими гигантами индустрии, как Xerox и Microsoft. Многие участники конференции заявили, что по итогам встречи осознали, что ИТ для них теперь не терра инкогнита, а одна из составляющих бизнеса, которую можно понять на пальцах и просчитать на цифрах.
А в начале апреля мы совместно с мировым лидером по построению сетей Cisco Systems провели конференцию «Инвестиции в IT: Корпоративные сети», где на примере реальной модели корпоративной сети продемонстрировали безопасность и надежность сетей передачи данных.
На май запланирована конференция совместно с американской компанией APC by Schneider Electric, еще одним лидером по созданию инженерных систем центров обработки данных, где будет представлен демонстрационный стенд данной компании, организованный на нашей площадке.
- А вот еще такой вопрос. Сейчас все говорят про «облака», есть они в нашем регионе и что это такое вообще?
- Это действительно один из моих любимых вопросов (смеется). Вообще, облачные технологии - это новая философия построения ИТ-инфраструктуры предприятия. Переход от набора корпоративного оборудования и программного обеспечения к сервисам, получаемым от профессионалов. Это могут быть сервисы колл-центров, хранения данных, поставки программного обеспечения не в собственность, а в аренду, на оборудовании поставщика услуг. Это вообще иное видение мира, и мне кажется, что мы в этом тренде года на два отстаем от центральной России. Так что году в 2015 наш рассказ, если пригласите, пойдет уже про «облака» как реальность, а не будущее.
Юрий РОГОВ. Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.