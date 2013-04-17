Прописаться на квартире можно будет за три дня

В случае, если гражданин хочет временно зарегистрироваться, то его заявление должно быть подписано не только им самим, но и собственником (или нанимателем) жилья, указанного в заявлении. Подписи заявителя и собственника заверяются должностным лицом, ответственным за регистрацию. Документом, который является основанием для временного проживания, может быть договор найма, социального найма жилого помещения, свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение или заявление человека, который предоставляет гражданину жилое помещение для временного проживания. Для регистрации достаточно представить один из этих документов.