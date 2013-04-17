РИА PrimaMedia нацитировали на ТОП-100

Предметом исследования стала популярность русскоязычных общественно-политических интернет-изданий в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Twitter. При расчете параметра «цитируемость» использовался функционал системы «Яндекс - Блоги» (учитывались ссылки на интернет-издания в Twitter), данные анализировались за январь-декабрь 2012 года. Стоит отметить, что большую долю рейтинга поделили федеральные «гиганты».