В Приморье на арсеньевской горнолыжке запущена система оснежения

Напомним, на совещании в декабре прошлого года вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО отметил, что администрация края заинтересована в комплексном развитии горнолыжной базы. Это значит, что кроме горнолыжного должны получить развитие и другие виды зимнего спорта, а для спортсменов, любителей, туристов необходимо создать все условия для комфортного проживания, спорта и отдыха – построить гостиницы разного уровня, кафе, удобные парковки и т. д. Но основная задача на тот момент была такая – завершить строительство оснежительной системы.