В Приморском крае у спорта открылось второе дыхание

- Да, конечно. И это уже делается благодаря тому вниманию, которое уделяет спорту губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Значительно увеличено финансирование. Например, бюджет на выполнение календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края увеличен в 2013 году в два раза, со 100 млн рублей до 200 млн рублей. И результат уже есть. Так, если за 3 месяца прошлого 2012 года мы отправили 18 команд на первенства России, то в этом за аналогичный период - 28 команд. Всего же за первый квартал 2012 года мы профинансировали 68 выездов за пределы края с участием 764 спортсменов, а в 2013 году оплатили поездку 1020 человек на 83 состязания, то есть можно отметить существенный рост - примерно на четверть. За три месяца 2012 года мы провели 86 соревнований, а за аналогичный период этого - 103 мероприятия.