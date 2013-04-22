БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" во Владивостоке уступил "Химкам"

- Я хочу поздравить "Химки" с победой, которая им не так легко досталась. И надо констатировать, что мы проиграли очень классной команде. Вы видели, что в начале игры мы не успевали за ними, когда они хорошо попадали, но потом, когда мы подстроились и начали успевать, мне кажется, что сломали их. Мы вели "+5", и у нас была возможность зацепиться за эту игру, но быстро растеряли это преимущество и в конце, когда надо было эту победу брать, мы сами не поверили в то, что можем это сделать. "Химки" начали защищаться более жестко и агрессивно, а в свою очередь у нас в нападении не срабатывали заслоны. Мы совершили ошибки и сыграли так, как не хотели сыграть, старались найти решения более умные, когда этого не требовалось. Надо было сыграть попроще. Обидно за такой проигрыш, но нам за него не стыдно. Мы бились и проиграли команде, которая не нуждается в представлении