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Курильщиков отодвинут на 15 метров от входа в ж/д вокзалы

22 апреля 2013, 15:42
С 1 июня на всех железнодорожных вокзалах страны вводится запрет на курение на расстоянии менее чем в 15 метров от входа.
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В России

С 1 июня на всех железнодорожных вокзалах страны вводится запрет на курение на расстоянии менее чем в 15 метров от входа.

С этого времени вступает в силу федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", напоминает дирекция железнодорожных вокзалов ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

Кроме того, с 1 июня будет запрещена реклама табачной продукции, в том числе - на железнодорожных вокзалах и привокзальных территориях.

РЖД организуют соответствующее оповещение по громкой связи, на вокзалах будут размещены напоминания. Кроме того, будет пресекаться незаконная торговля табаком в точках розничной торговли и общественного питания. Персонал вокзалов и сотрудники ЧОП уже получили соответствующие указания.

"Данные мероприятия, направленные на исполнение закона, помогут избежать возникновение административных правонарушений и конфликтных ситуаций среди пассажиров", - говорится в сообщении.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог".

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