Курильщиков отодвинут на 15 метров от входа в ж/д вокзалы

РЖД организуют соответствующее оповещение по громкой связи, на вокзалах будут размещены напоминания. Кроме того, будет пресекаться незаконная торговля табаком в точках розничной торговли и общественного питания. Персонал вокзалов и сотрудники ЧОП уже получили соответствующие указания.