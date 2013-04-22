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Приморские горнодобытчики недосчитались прибыли и выручки

22 апреля 2013, 17:47
ОАО "Приморский ГОК" (Приморский край) в 2012 году сократило чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 28,4%, до 154,935 млн рублей. Выручка ГОКа cократилась на 10,6%, до 712,994 млн рублей.
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ОАО "Приморский ГОК" (Приморский край) в 2012 году сократило чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 28,4%, до 154,935 млн рублей. Выручка ГОКа cократилась на 10,6%, до 712,994 млн рублей.

В то же время аффилированное с ним ОАО "Горнорудная компания "АИР" в 2012 году получило 710,902 млн рублей чистой прибыли против 1 млрд 124,9 млн рублей прибыли годом ранее.

ОАО "Приморский ГОК" и ОАО "Горнорудная компания "АИР" занимаются добычей руды, переработкой и продажей вольфрамового и медного концентратов, паравольфромата аммония и триоксида вольфрама. Добычей руды занимается ГОК, переработкой в вольфрамовый и медный концентрат - ГРК.

Основным направлением развития является разработка вольфрамового месторождения "Восток-2" (рудник "Восточный"), с последующей переработкой руды на обогатительной фабрике.

Председателю совета директоров Ивану ШЕПЕТЕ принадлежит 19,99% (13,7% обыкновенных) акций, его сыну помощнику директора ОАО "ГРК "АИР" по торговле Владимиру ШЕПЕТЕ - 14,94% (10,31% обыкновенных), гендиректору АО "Приморский ГОК" Владимиру ШАГОЙКО - 12,92% (11,22% обыкновенных). Еще 10,24% (13,66% обыкновенных) акций принадлежат ОАО "ГРК "АИР". Иван Шепета в свою очередь владеет 18,76% акций ОАО "ГРК "АИР", Владимир Шепета - 14,76%.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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