Приморские горнодобытчики недосчитались прибыли и выручки

ОАО "Приморский ГОК" (Приморский край) в 2012 году сократило чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 28,4%, до 154,935 млн рублей. Выручка ГОКа cократилась на 10,6%, до 712,994 млн рублей.

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