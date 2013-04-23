С кадастром можно спорить

Результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости могут быть оспорены в этой комиссии физлицами и юрлицами в случае, если они затрагивают права и обязанности этих лиц, а также органами государственной власти и местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности.