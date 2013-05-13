БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" отметился триумфом на финише сезона

- Я рад, что именно такой игрой мы завершили сезон. Она показала, когда мы бьемся, играем как команда, тогда мы можем цепляться за победу, играть на равных с любыми соперниками и выигрывать, так было на протяжении всего сезона. Что касается нашего места в турнирной таблице, оно закономерно для этого состава, оглядываясь на другие команды, и оно может таким быть. Поскольку, чтобы играть более стабильно, нам не хватило мастерства. Как вы знаете, стабильность - признак мастерства. Но в отдельных играх, показывая характер, мы показали, что в непростой ситуации мы можем обыграть любого соперника. В течение сезона команда создавалась и сформировалась, в общем-то, неплохая. Я думаю, что это хороший финиш для хорошего начала нового сезона.