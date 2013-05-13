Отели "Хаятт" во Владивостоке готовы начать набор персонала

– Компания Hyatt Hotels Corporation видит большой потенциал в развитии гостиничной индустрии в России, и Владивосток не является исключением. Более того, расположение Владивостока на границе России с Азией открывает возможности для развития туризма и деловых взаимоотношений между городом и соседствующими странами. Саммит АТЭС, который прошел в городе в 2012 году, является подтверждением тому, что Владивосток интересен для компаний и инвесторов. Стоит также отметить, что губернатор Владимир Миклушевский прикладывают немалые усилия для привлечения инвестиций в Приморский край. Мы убеждены, что наши отели будут также не менее интересны горожанам, которые неравнодушны к появлению в городе новых гостиничных номеров, ресторанов международного класса, площадок для проведения деловых и социальных мероприятий, что обязательно привлечет поток иностранных и российских туристов в город.