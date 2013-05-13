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Символику хоккейной команды Приморья выберут жители края

13 мая 2013, 17:27
Приём материалов на конкурс по выбору символики приморской хоккейной команды закончится 19 мая. По окончании будет организовано открытое голосование, оно продлится с 22 мая по 29 мая.

Более 25 работ прислали жители края на конкурс по выбору символики приморской хоккейной команды. Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта Приморского края, приём материалов закончится 19 мая.

Напомним, по инициативе губернатора края Владимира Миклушевского, символику для созданной в Приморье профессиональной хоккейной команды должны выбирать жители края. Кроме того, приморцы могут предлагать свои варианты названия, логотипа и талисмана команды, которая будет представлять наш край в Континентальной хоккейной лиге.

По словам специалистов департамента, присланные работы отличаются профессионализмом: «Как правило, макеты выполнены с помощью специальных дизайнерских программ. Авторы подошли к делу творчески. Много действительно интересных и нестандартных работ».

После того как приём заявок закончится, будет организовано открытое голосование, которое продлится с 22 мая по 29 мая.

Вниманию участников! Проекты названия, логотипа и талисмана команды (творческие работы, выполненные в любой технике, включая компьютерную графику) направляются на электронный адрес организатора конкурса: [email protected] в виде файла в любом из следующих форматов: JPG, GIF, PNG, с изображением (рисунком), объемом не более 5Мб, или почтовым отправлением по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.

При этом участник должен заполнить и выслать на электронный адрес организатора анкету, указав в ней следующие данные:

фамилия, имя, отчество;

фамилия, имя, отчество одного из родителей (или законного представителя) для участников, не достигших 18 лет;

дата рождения;

место работы или учебы;

хобби (немного о себе);

краткая информация о талисмане (название, описание изображения и обоснование его символов, история талисмана);

телефон с указанием кода города/ кода оператора;

адрес электронной почты - E-mail;

источник информации о конкурсе.

Название, логотип и талисман хоккейной команды Приморского края должны вызывать позитивные эмоции, быть интересным и оригинальным, являться отражением сути и духа хоккейной команды Приморского края, подчёркивать культурные особенности Приморского края и Дальневосточного региона, интуитивно понятные большинству людей самых разных возрастов, профессий и национальностей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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