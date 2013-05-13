Символику хоккейной команды Приморья выберут жители края

Напомним, по инициативе губернатора края Владимира Миклушевского, символику для созданной в Приморье профессиональной хоккейной команды должны выбирать жители края. Кроме того, приморцы могут предлагать свои варианты названия, логотипа и талисмана команды, которая будет представлять наш край в Континентальной хоккейной лиге.