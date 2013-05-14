БАСКЕТБОЛ: Огучи перебрался из Владивостока в чемпионат Испании

Огучи пришел в "Спартак-Приморье" в феврале из команды D-лиги NBA Red Claws (Портленд) с контрактом на 3 месяца. "С экономической точки зрения это очень выгодная для нашего клуба сделка, - отмечал генеральный менеджер БК "Спартак-Приморье" Эдуард САНДЛЕР. - Игрок едет играть и показать себя, а не урвать легких денег. Стоимость контракта с ним на уровне игроков Суперлиги, и чтонемаловажно он баскетболист достаточно хорошего уровня, что доказал на Олимпийских играх в Лондоне".