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Доведенные до отчаяния китайские сельхозрабочие убегают из Приморья

14 мая 2013, 18:25
В Приморье пограничники задержали трех граждан Китая, которые сбежали с местного сельхозпредприятия, нарушив пограничный режим.

В Приморье пограничники задержали трех граждан Китая, которые сбежали с местного сельхозпредприятия, нарушив пограничный режим.

"Китайский рабочий, сбежавший с полевого стана, с помощью самодельной лестницы преодолел пограничные инженерные сооружения и двинулся в сторону госграницы", - сообщила пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Гражданин КНР прятался, несколько раз переходил вброд реку, чтобы сбить со следа служебную собаку. Когда пограничники задержали китайца, он признался, что не выдержал нечеловеческих условий на сельхозпредприятии. Поскольку документов у него не было, решил вернуться на родину незаконным путем, говорится в сообщении

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания УВД Уссурийска. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы).

Еще два гражданина Китая, сбежавших с этого же предприятия, задержаны в районе поселка Корфовка.

"В ходе опроса граждане КНР признались, что, доведенные до отчаяния бытовыми условиями, тяжелым трудом и низкой зарплатой, решили вернуться на родину", - говорится в сообщении. Задержанные за нарушение правил пограничного режима в пограничной зоне граждане Китая выдворены на родину.

В последние годы пограничникам приходится сталкиваться с ситуацией, когда с сельхозпредприятий, расположенных в приграничье и использующих труд иностранцев, сбегают работники. Причин тому много - тяжелый многочасовой малооплачиваемый труд, отсутствие нормального питания, бытовых условий, конфликты, обман во время расчета. Не выдержав, некоторые отчаявшиеся убегают, пытаются вернуться на родину в обход установленных правил, сообщает пресс-служба.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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