Доведенные до отчаяния китайские сельхозрабочие убегают из Приморья

Гражданин КНР прятался, несколько раз переходил вброд реку, чтобы сбить со следа служебную собаку. Когда пограничники задержали китайца, он признался, что не выдержал нечеловеческих условий на сельхозпредприятии. Поскольку документов у него не было, решил вернуться на родину незаконным путем, говорится в сообщении