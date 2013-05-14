Нотариусам добавят полномочий. И нагрузки

Модернизировать нотариат призван новый закон, который сейчас дорабатывается минюстом. Данный проект предлагает в том числе и ввести обязательное оформление квартир через нотариуса. Участники конференции напомнили о том, что государственные регистраторы не занимаются проверкой чистоты сделок. Это не их задача. Для них главное, чтобы документы были правильно оформлены. Как показывает жизнь, гладкие бумаги не всегда спасают человека от оврагов. А бояться повышения расценок не стоит, уверяют нотариусы, тарифы будут доступны, это особо прописано в проекте. Изменения в законодательстве "должны повысить уровень нотариата, о котором мы пока только мечтаем", - заявила представитель Минюста России Мария МЕЛЬНИКОВА.