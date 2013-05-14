Заместителю главы ДВО РАН инкриминируют служебный подлог на 5 млн рублей

"В 2011 году заместитель председателя Дальневосточного отделения РАН по капитальному строительству подписал акты о приемке выполненных работ по заключенному контракту. На основании этих документов из бюджетных средств перечислено 4 млн 807 тыс. 721 рубль в адрес подрядчика для озеленения, благоустройства и асфальтирования прилегающей к институту территории, а также на установку кондиционеров. Однако в установленные госконтрактом сроки указанные работы выполнены не были", - говорится в сообщении.