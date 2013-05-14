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Заместителю главы ДВО РАН инкриминируют служебный подлог на 5 млн рублей

14 мая 2013, 14:34
Речь идет о выполнении работ по строительству второй очереди Института биологии моря Дальневосточного отделения (ДВО) РАН в рамках госконтракта, сообщила прокуратура Приморья.

Речь идет о выполнении работ по строительству второй очереди Института биологии моря Дальневосточного отделения (ДВО) РАН в рамках госконтракта, сообщила прокуратура Приморья.

Контракт был заключен в 2007 году между Управлением капитального строительства ДВО РАН и ФГУП строительно-монтажное управление "Академдальвостокстрой" ДВО РАН.

"В 2011 году заместитель председателя Дальневосточного отделения РАН по капитальному строительству подписал акты о приемке выполненных работ по заключенному контракту. На основании этих документов из бюджетных средств перечислено 4 млн 807 тыс. 721 рубль в адрес подрядчика для озеленения, благоустройства и асфальтирования прилегающей к институту территории, а также на установку кондиционеров. Однако в установленные госконтрактом сроки указанные работы выполнены не были", - говорится в сообщении.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. В итоге против замглавы ДВО РАН было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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