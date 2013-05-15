Аляска впервые участвует в Тихоокеанской международной туристической выставке (PITE) во Владивостоке

В Анкоридже вы найдете комфортабельные отели, магазины беспошлинной торговли и фантастические рестораны, однако город приберегает для вас и сюрпризы природы. Приблизительно 1500 лосей считают Анкоридж своим домом. Шип Крик, одна из самых крупных лососевых нерестовых рек Аляски, протекает прямо по центру города, совсем рядом с его отелями. Около 60 ледников располагаются на расстоянии однодневной поездки от Анкориджа.