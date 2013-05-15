С помощью "МегаФона" можно попасть на концерт Земфиры во Владивостоке

Накануне этого события "МегаФон" запустил в социальной сети "ВКонтакте" розыгрыш билетов на концерт Земфиры. Чтобы принять участие в этом розыгрыше и получить шанс выиграть билет, необходимо иметь свой аккаунт "ВКонтакте" и быть членом группы "МегаФон" на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири vk.com/megafon_dv. Правила розыгрыша просты: нужно поставить "лайк" посту про розыгрыш билетов и обязательно поделиться новостью с друзьями, сделав репост.