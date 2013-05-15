В Приморье пришел новый дилер Mitsubishi

Официальный дилерский центр компании "Автомир Приморье" расположился в районе так называемой "дилерской деревни" (ул.Тульская, 18а) по трассе Владивосток - Хабаровск.
Общая площадь комплекса составляет около 800 кв. м. В шоу-руме площадью 500 кв. м. представлен весь модельный ряд Mitsubishi - ASX, Lancer, Outlander, Pajero, PajeroSport и L200.
До открытия дилерского центра "Автомир Приморье" во Владивостоке уже работал представитель Mitsubishi - ООО "Пасифик Авто", однако производитель решил усилить позиции в регионе и вывести сервис и обслуживание автомобилей на новый качественный уровень, сообщил журналистам национальный управляющий по продажам ООО "Рольф Импорт" Максим ЗЛАТОКРЫЛЕЦ. "Пасифик Авто" останется в дилерской сети Mitsubishi, правда, сменит место дислокации. Скорее всего, на Находку.
ГК "Рольф" - один из крупнейших российских автомобильных дилеров. Ключевым бизнесом компании является розничное подразделение, которое насчитывает 33 дилерских центра в Москве и Санкт-Петербурге. Компания реализует автомобили 15 брендов, в том числе выступает дистрибьютором Mitsubishi Motors в России.
Интервью с Максимом Златокрылец читайте в ближайших номерах делового еженедельника "Золотой Рог".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото Василия ФЕДОРЧЕНКО.