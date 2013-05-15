В Приморье пришел новый дилер Mitsubishi

До открытия дилерского центра "Автомир Приморье" во Владивостоке уже работал представитель Mitsubishi - ООО "Пасифик Авто", однако производитель решил усилить позиции в регионе и вывести сервис и обслуживание автомобилей на новый качественный уровень, сообщил журналистам национальный управляющий по продажам ООО "Рольф Импорт" Максим ЗЛАТОКРЫЛЕЦ. "Пасифик Авто" останется в дилерской сети Mitsubishi, правда, сменит место дислокации. Скорее всего, на Находку.