Газоперерабатывающий завод в Приморье никому не нужен

Однако проблема заключается в том, что во все страны региона, за исключением Китая (Северная Корея не в счет), российский газ может поставляться только морским путем и в сжиженном виде (СПГ). Здесь "Газпром" сталкивается с первой и одной из главных сложностей освоения этого региона. Десятилетиями "сидевшая на трубе" компания сильно отстала от своих основных конкурентов в области производства и транспортировки СПГ. Именно на прием СПГ рассчитаны и основные японские (и не только) газовые терминалы.