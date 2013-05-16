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Газоперерабатывающий завод в Приморье никому не нужен

16 мая 2013, 16:38
Россия опоздала к дележу рынка энергоресурсов Азиатско-Тихоокеанского региона.
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АТР

Россия опоздала к дележу рынка энергоресурсов Азиатско-Тихоокеанского региона

Продолжающаяся ухудшаться под воздействием кризиса и сланцевой революции конъюнктура европейского газового рынка заставляет "Газпром" судорожно искать новые возможности сбыта своей продукции. Судя по заявлениям высшего руководства газового монополиста, проблем с этим в среднесрочной перспективе не предвидится.

"В течение ближайших лет в среднесрочной перспективе мы можем выйти на поставки газа в страны АТР на уровне, который сопоставим с поставками в Европу", — цитирует РИА "Новости" слова председателя правления "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА, сказанные им в среду на Петербургском международном газовом форуме. По его мнению, такие оптимистические прогнозы объясняются высокой емкостью газового рынка АТР.

Это уже не первое заявление представителей "Газпрома" относительно намерений компании обратить свои взоры на Восток. Желание ускорить реализацию программы экспорта газа в АТР в объемах, сопоставимых с европейскими, российские газовики высказывали еще осенью прошлого года. Также, по данным Минэнерго РФ, дополнительные возможности поставок российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона может составить 135 миллиардов кубометров к 2030 году.

По словам Миллера, Восточная газовая программа будет реализована по принципу "мы работаем от рынка", и в первую очередь направлена на удовлетворение потребностей российского рынка. "Те потребности, которые мы видим на Востоке, обеспечены полностью ресурсной базой", — пояснил он, добавив вместе с тем, что "Газпром" ставит перед собой задачу увеличения финансирования геологоразведочных работ для расширения ресурсной базы в восточном регионе.

Между тем, несмотря на излучаемую Миллером уверенность в том, что в среднесрочной перспективе "Газпром" в состоянии экспортировать в страны АТР объемы, сопоставимые с европейским экспортом, оптимизм главы газового монополиста вызывает определенные сомненья. На первый взгляд, восточный рынок действительно производит впечатление не паханного поля. Так, на японском рынке стоимость тысячи кубометров газа составляет порядка $600, что почти в два раза превышает европейскую цену.

Однако проблема заключается в том, что во все страны региона, за исключением Китая (Северная Корея не в счет), российский газ может поставляться только морским путем и в сжиженном виде (СПГ). Здесь "Газпром" сталкивается с первой и одной из главных сложностей освоения этого региона. Десятилетиями "сидевшая на трубе" компания сильно отстала от своих основных конкурентов в области производства и транспортировки СПГ. Именно на прием СПГ рассчитаны и основные японские (и не только) газовые терминалы.

Теоретически можно предположить, что вопрос сжижения газа будет решен в кооперации с кем-то из его основных импортеров. Например, с той же самой Японией. Но в этом случае, российским газовикам придется делиться с партнерами доходами и, как следствие, расстаться с таким важным преимуществом, как конкурентная цена.

Самым же главным препятствием продвижению российского газа в АТР может стать выход на рынок нового мощного игрока – США. Производители сланцевого газа в этой стране давно присматриваются к международному рынку. Окончательного решения о начале масштабного экспорта газа пока нет из-за позиции американских потребителей, опасающихся повышения цен на голубое топливо. Однако, судя по позиции, занятой президентом Бараком Обамой, противостояние между производителями и потребителями газа, похоже, будет разрешено в пользу первых. А это значит, что уже в ближайшее время на рынок будет выброшено значительное количество СПГ, произведенного по сланцевой технологии.

По последним данным, в Техасе компанией ExxonMobil будет построен огромный терминал по сжижению природного газа стоимостью $10 млрд и годовой мощностью около 15,6 млн тонн. Также все тот же ExxonMobil совместно с англо-австралийской горнодобывающей компанией BHP Billiton намерен построить и самый большой в мире плавучий завод по производству СПГ мощностью 6–7 млн тонн в год.

Не трудно догадаться, что основными потребителями производимого на этих заводах СПГ станут все те же страны азиатско-тихоокеанского региона, на рынки которого рассчитывает и "Газпром". Учитывая, что на данный момент в этом направлении у США имеются уже практически готовые проекты, тогда как в "Газпроме" пока только декларируют намерения, за кем останется этот рынок - догадаться нетрудно.

Единственной страной, готовой потреблять российский природный газ, поступающий по трубам, остается Китай. Однако и здесь у газового монополиста вряд ли найдется возможность обеспечить объемы экспорта, сопоставимые с европейскими. Во-первых, Китай сам начинает активно осваивать технологии добычи сланцевого газа. Во-вторых, Россия далеко не единственный потенциальный поставщик в страну голубого топлива. На пятки ей наступают конкуренты из Центральной Азии, предлагающие отнюдь не худшие условия. И, в-третьих, Китай готов покупать российский газ только на своих условиях. А это значит, что ни о каких европейских ценах и объемах говорить здесь не приходится.

Все вместе это может свидетельствовать о том, что заявления представителей "Газпрома" о масштабном выходе на рынок азиатско-тихоокеанского региона в большей степени походят на плохо исполнимые мечты, нежели на реальные стратегические планы. Очевидно, что Россия несколько запоздала к началу освоения этого рынка. Удастся ли ей ликвидировать это отставание и если удастся, то как, сегодня не известно.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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