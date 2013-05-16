Герои всероссийского праздника выпускников "Алые паруса" получат именные стипендии

18 мая в 17:00 в эфире телеканала СТС стартует новое интеллектуальное шоу «Креативный класс». Программа будет выходить в эфир в рамках всероссийского праздника выпускников «Алые паруса», а десять финалистов шоу получат именные целевые стипендии в размере 300 тысяч рублей.
Конкурс выпускников в рамках проекта «Алые паруса» открывает для молодежи из разных уголков страны новые возможности для реализации их талантов. Полученные стипендии финалисты программы смогут потратить на образование, творческое или спортивное развитие. Стипендии предоставлены Акционерным банком «Россия».
В апреле отборочная комиссия программы «Креативный класс» посетила 12 городов России в поисках будущих героев праздника «Алые паруса». Из более чем 1000 участников кастингов были выбраны 60 самых умных и талантливых школьников, которые теперь будут бороться за главный приз.
Оценивать участников проекта будет известное и авторитетное жюри, в состав которого войдут теле- и радиоведущие Антон Комолов, Николай Фоменко, Марианна Максимовская, Валдис Пельш, актеры театра и кино Нонна Гришаева и Станислав Дужников, режиссер и продюсер Федор Бондарчук, генеральный директор телеканала СТС и генеральный продюсер СТС-Медиа Вячеслав Муругов и другие.
Программа будет выходить по субботам, всего запланировано шесть выпусков. В финале к десяти победителям присоединятся еще пятеро участников, которых спасут телезрители в ходе интернет-голосования на сайте www.parusaspb.ru.
В каждом выпуске участвует по шесть старшеклассников из разных городов, им предстоит ответить на вопросы по математике, грамматике, логике, выполнить задания на интуицию, внимание и умение быстро и нестандартно мыслить. Руководить процессом будут ведущие шоу Александр Пушной и Наталья Земцова. В заключительном выпуске, который выйдет в эфир 22 июня, участники поменяются местами с жюри и смогут оценить умения и навыки российских звезд.
Награждение финалистов шоу «Креативный класс» пройдет в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади в рамках всероссийского праздника выпускников «Алые паруса». Прямую трансляцию праздника и торжественной церемонии награждения осуществляет Пятый канал.
Об интеллектуальном шоу «Креативный класс»
Интеллектуальное шоу «Креативный класс» основано на британском формате телепроекта Nation’s brightest, который стартовал 5 января 2013 и собрал аудиторию в 4,8 миллиона зрителей.
Британские специалисты, работавшие над проектом Nation’s brightest, также принимают участие в подготовке российского аналога, оказывая техническую и консультационную поддержку.
Кастинги на шоу «Креативный класс» проходили в 12 городах России с 6 по 22 апреля, в отборе приняли участие более 1000 талантливых школьников и победителей олимпиад.
О празднике «Алые паруса»
Праздник «Алые паруса» — единственное в мире грандиозное представление, посвященное выпускникам школ.
Традиция проводить праздник выпускников зародилась в Ленинграде в 60-х годах прошлого века. Именно здесь в свое время жил сам Александр Грин, автор всемирно известной повести, которая также была написана на берегах Невы. И именно здесь выпускники школ впервые увидели настоящий корабль с алыми парусами — как символ надежды, веры в будущее и исполнения заветных желаний.
С тех пор праздник выпускников проводился ежегодно до 1979 года, затем, после длительного перерыва, традиция была возрождена в 2005 году.
«Алые паруса» вносят существенный вклад в рост туристического потока в Санкт-Петербург, приносят известность и славу городу в мировом масштабе. Рекордное количество посетителей «Алых парусов» зафиксировано в 2010 году, когда встречать капитана Грея пришло более 3,5 миллиона петербуржцев и туристов.
По своей зрелищности и сложности организации «Алые паруса» стоят в одном ряду с такими всемирно известными событиями, как карнавал в Бразилии или Венецианский фестиваль. Это единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма и рекомендованный к посещению почти в 20 странах Европейского союза.
Ежегодно в реальном времени за представлением наблюдают миллионы зрителей с экранов своих телевизоров, а некоторые эксперты утверждают, что по сложности телевизионной трансляции «Алые паруса» сравнимы с Олимпийскими играми.
Сайт праздника «Алые паруса»: www.parusaspb.ru
Официальная группа Вконтакте:http://vk.com/parusaspb_ru
Газета «Золотой Рог», Владивосток.