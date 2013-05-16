Герои всероссийского праздника выпускников "Алые паруса" получат именные стипендии

Традиция проводить праздник выпускников зародилась в Ленинграде в 60-х годах прошлого века. Именно здесь в свое время жил сам Александр Грин, автор всемирно известной повести, которая также была написана на берегах Невы. И именно здесь выпускники школ впервые увидели настоящий корабль с алыми парусами — как символ надежды, веры в будущее и исполнения заветных желаний.