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Круглосуточная выставка живописи открывается во Владивостоке

17 мая 2013, 11:04
В холле гостиницы "Экватор" разместилась выставка непрофессиональных художников арт-студии "Мастерская". Посетить ее можно в любое время дня и ночи - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

В холле гостиницы «Экватор» разместилась выставка непрофессиональных художников арт-студии «Мастерская». Посетить ее можно в любое время дня и ночи - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

В гостинице «Экватор» выставлены работы непрофессиональных художников, которые делятся своим видением мира, находятся в поиске собственной манеры живописи, фактуры и цвета. Творчество объединило людей самых разных профессий, живопись для них — это окно в новый, неведомый мир, стремление выйти за рамки повседневности. А проводниками в этот мир стали преподаватели арт–студии «Мастерская» Виктор УБИРАЕВ и Валерий ШАПРАНОВ – члены Союза художников России.

Идейным вдохновителем и организатором выставки выступила директор гостиницы «Экватор» Виктория КОЛИТЕНКО, которая представит на вернисаже и свои работы из серии «Мой Ташкент» – это воспоминания детства, наполненные светом, теплом и ностальгией.

Открытие выставки состоится 17 мая в 16:00 в холле гостиницы «Экватор» на ул. Набережной, 20.

Елена ВОЛКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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