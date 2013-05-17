Круглосуточная выставка живописи открывается во Владивостоке

В гостинице «Экватор» выставлены работы непрофессиональных художников, которые делятся своим видением мира, находятся в поиске собственной манеры живописи, фактуры и цвета. Творчество объединило людей самых разных профессий, живопись для них — это окно в новый, неведомый мир, стремление выйти за рамки повседневности. А проводниками в этот мир стали преподаватели арт–студии «Мастерская» Виктор УБИРАЕВ и Валерий ШАПРАНОВ – члены Союза художников России.