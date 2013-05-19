ФУТБОЛ: "Чита" не смогла обойти приморский "Луч-Энергия"

"Команда гостей активно прессинговала в средней линии, мы пытались действовать мелкими передачами, но не получалось. С этой командой в такой игре, конечно, надо было эффективно сыграть во всех линиях, но в атаке у нас были проблемы. Благовещенск, даже не имея игры внизу, делал длинные передачи на нападающих, а нападающие пытались цепляться за мяч, обыгрывать, создавать моменты. Ряд моментов у нас был, но не реализовали. А так, я скажу, самоотдача у ребят была высокая и мы старались не проигрывать единоборства. Да, где-то не хватило качества, исполнительского мастерства, где-то, наверное, не угадали с составом. Будем дальше работать, еще сложные игры впереди у нас остались. Опускать руки нельзя, нужно бороться до конца - на каждую игру выходить и в каждой добиваться результата", - сказал наставник читинцев.