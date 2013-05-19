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ФУТБОЛ: "Чита" не смогла обойти приморский "Луч-Энергия"

19 мая 2013, 10:18
"Чита" на своем поле сыграла вничью с "Амуром-2010" 0:0 и не смогла обойти "Луч-Энергия" в турнирной таблице второго дивизиона в зоне "Восток". Приморцы с 53-мя очками идут на первом месте, "Чита" с 51-м очком - на втором.

"Чита" на своем поле сыграла вничью с "Амуром-2010" 0:0 и не смогла обойти "Луч-Энергия" в турнирной таблице второго дивизиона в зоне "Восток". Приморцы с 53-мя очками идут на первом месте, "Чита" с 51-м очком - на втором.

После матча главный тренер ФК "Чита" Андрей НЕДОРЕЗОВ отметил, что сыграть успешнее хозяевам помешали плохое поле и погодные условия - в первом тайме был встречный ветер.

"Команда гостей активно прессинговала в средней линии, мы пытались действовать мелкими передачами, но не получалось. С этой командой в такой игре, конечно, надо было эффективно сыграть во всех линиях, но в атаке у нас были проблемы. Благовещенск, даже не имея игры внизу, делал длинные передачи на нападающих, а нападающие пытались цепляться за мяч, обыгрывать, создавать моменты. Ряд моментов у нас был, но не реализовали. А так, я скажу, самоотдача у ребят была высокая и мы старались не проигрывать единоборства. Да, где-то не хватило качества, исполнительского мастерства, где-то, наверное, не угадали с составом. Будем дальше работать, еще сложные игры впереди у нас остались. Опускать руки нельзя, нужно бороться до конца - на каждую игру выходить и в каждой добиваться результата", - сказал наставник читинцев.

Другие матчи 29 тура закончились с такими результатами:

"Якутия" - "Сахалин" - 1:0

"Байкал" - "Смена" - 0:2

"Иртыш" - "Сибирь-2" - 1:0

"Динамо-Барнаул" - "Сибиряк" – 3:0.

За 4 тура до финиша турнира "Луч-Энергия" опережает "Читу" на 2 очка. 21 мая наша команда сыграет на выезде с "Якутией". Затем проведет две домашние игры: с "Иртышом" и барнаульским "Динамо" (28 и 31 мая). А завершит сезон 2012/2013 5 июня гостевым поединком с "Сахалином", итог которого, скорее всего, и расставит все точки над i.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото www.fc-chita.com.

#Новости#Владивосток#Спорт
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