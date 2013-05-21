Приморцам предлагают придумать название будущей хоккейной комады

Задача перед вновь созданным руководством стоит грандиозная — до 1 июля максимально сформировать команду, 15 июля уже начнутся сборы хоккейной команды. Первые две недели будет проходить так называемая презентация команды. С 1 августа наша команда уже начнет выезжать на подготовительные турниры. Кроме того, предстоит подготовить базу для размещения хоккейной команды, а также поступило предложение построить гостиницу для болельщиков.