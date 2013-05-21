Во Владивостоке сменился дилерский центр популярного японского автобренда Mitsubishi

Рынок новых леворульных автомобилей в Приморье продолжает трансформироваться. 15 мая состоялось открытие нового официального дилерского центра Mitsubishi в Приморье, реализованного компанией «Автомир Приморье». До открытия дилерского центра «Автомир Приморье» во Владивостоке уже работал представитель Mitsubishi - ООО «Пасифик Авто», однако производитель решил усилить позиции в регионе и вывести сервис и обслуживание автомобилей на новый качественный уровень.
Учредителями ООО «Автомир Приморье» выступили Александр НОВИКОВ (он же гендиректор ООО) и Игорь МАРЮХИН, учредитель хабаровской группы компаний «Автомир», являющейся официальным дилером Mitsubishi, Nissan и Ford в Хабаровске. По словам Игоря Марюхина, Mitsubishi - его самая любимая и самая надежная из вышеперечисленных марок.
Дилерский центр «Автомир Приморье» расположился в районе так называемой «автомобильной деревни» (ул.Тульская, 18а) по трассе Владивосток - Хабаровск. Общая площадь комплекса составляет около 800 кв. м. В шоу-руме площадью 500 кв. м. представлен весь модельный ряд Mitsubishi - ASX, Lancer, Outlander, Pajero, Pajero Sport и L200. Клиенты нового автосалона могут воспользоваться полным спектром услуг по продаже автомобилей Mitsubishi, включая программы по кредитованию и страхованию.
О планах по развитию продаж в Приморье «ЗР» рассказал национальный управляющий по продажам ООО «Рольф Импорт» Максим ЗЛАТОКРЫЛЕЦ. - Чем была продиктована смена дилера во Владивостоке?
- Ответ очень простой. Можно сравнить оба дилерских центра, и будет очевидно, в чем разница. С компанией «Пасифик Авто» мы начинали свои отношения в 2009 году и развивали на протяжении последних трех лет. Автомобильный бизнес - один из достаточно денежнозатратных, можно так его назвать. Здесь необходимо быть готовым нести серьезные материальные вложения на начальном этапе. Необходимо рассматривать это как долгосрочный инвестиционный проект и, безусловно, быть финансово готовым. Соответственно, наблюдая за работой текущего партнера, мы понимаем, что присутствовать и успешно развиваться на таком большом и жестко конкурентном рынке, как Владивосток, наверное, возможно только при сопоставимом финансовом обеспечении.
Безусловно, что нас не устраивает месторасположение существующего дилерского центра (во Владивостоке на Океанском проспекте. – Прим. авт.), где совершенно невозможно провести тестовую поездку. Моего личного наблюдения для этой оценки хватило. Кроме того, склад и сервисное обслуживание находятся в других местах города, что не совсем удобно для клиентов.
Отмечу, что мы не расторгаем взаимоотношения с существующим партнером. У нас достигнута обоюдная договоренность о перемещении его бизнеса в один из близлежащих городов. Возможно, это будет Находка. Переход займет какое-то время. - На какие объемы продаж вы рассчитываете во Владивостоке?
- Безусловно, объемы наших продаж рассчитываются не из каких-то там эмпирических методов. Мы можем сравнить рынок Владивостока с рынком Хабаровска. При этом мы считаем, что Владивосток имеет больший потенциал. В Хабаровске в текущем году планируется реализовать до 1 тыс. автомобилей Mitsubishi. Мы уверены, что во Владивостоке в перспективе годовой объем продаж должен составлять не менее. Понятно, что в этом году, когда в городе идет смена партнеров, таких показателей достигнуть будет сложно. Но выйти на продажу 700 единиц в 2013 году вполне реально. Такой результат можно будет считать хорошим, потому что сегодня мы не можем говорить о полном потенциале местного рынка. Ситуация на Дальнем Востоке в принципе отличается от российской. В целом по России можно уже начинать говорить о насыщении рынка, тогда как в Приморье только идет развитие рынка леворульных автомобилей. Налицо некий переломный момент, которым нужно пользоваться. - В «Рольф Импорте» неизвестно о планах Mitsubishi по переносу сборки некоторых моделей на мощности автозавода Sollers во Владивостоке по примеру Mazda и Toyota?
- Если честно, то такой вопрос я слышу только от вас. Mitsubishi в настоящий момент уже имеет производственные мощности в России в Калуге совместно с французскими Peugeot и Citroеn. Предприятие представляет собой модульную конструкцию. Это говорит о том, что оно увеличивается. Сегодня сборка ведется по крупноузловому варианту, в дальнейшем идет речь о полноценном сборочном предприятии. Сегодня в Калуге мы производим Outlander, с лета стартует сборка Pajero Sport. Далее локализация производства будет только увеличиваться, по этому пути идут многие производители.
Что касается сборки во Владивостоке, то о таких планах пока неизвестно. С логистической точки зрения поставки автомобилей Mitsubishi более правильны и удобны из центральной части России. - Но опыт Sollers показывает, что доставка машинокомплектов морем во Владивосток и отправка собранных здесь же автомобилей по железной дороге в центральную Россию может давать солидную экономию.
- Логистика - штука безумно хитрая. Можно возить за десять тыс. километров дешевле, чем за тысячу километров. Вопрос сборки в конкретном месте следует увязывать со следующим вопросом - какие пути дальнейшей реализации? Факторов, влияющих на процесс, очень много. Основной - где сконцентрированы основные продажи. Возможно, Sollers и его партнеры наладили производство для обеспечения емкости рынка ближайших регионов. Возможно, автопроизводитель выбрал какую-то наиболее высокодоходную модель и будет собирать во Владивостоке только ее, что позволит экономить на транспортировке запасных частей из Японии. И в дальнейшем прибыльность по сборке конкретной модели будет позволять перекрывать логистические затраты.
Вопросов очень много, потому что в автомобильном бизнесе очень важно знать, сколько времени будет занимать логистика. Собранный во Владивостоке автомобиль, скорее всего, будет отправляться в центральную часть России по железной дороге. На это может уходить месяц, два. С таким сроком доставки можно уже не угадать со спросом. - Сейчас «Рольф» ввозит Mitsubishi Lancer из Японии через порт Троицы (бывший Зарубино). Насколько выгоден этот вариант?
- Основные логистические схемы «Рольф Импорта» на 90% соответствуют схемам других дистрибьюторов остальных массовых брендов. Основные поставки идут через Финляндию. Если говорить о Дальнем Востоке, то логистика осуществляется либо напрямую из Японии в порт Троицы, это примерно около 80% поставок. Еще около 20% везется по железной дороге или частично автовозами из Западной Сибири. Есть производство в Калуге, а ASX производится на заводе в США, откуда вряд ли возможна прямая поставка. Могу сказать, что для Дальнего Востока логистическая схема очень дорогая. Поэтому для нас («Рольф Импорта») это больше инвестиционный проект, потому как окупаемость его достаточно долгосрочная. - Во сколько могут оцениваться затраты в запуск нового дилерского центра?
- Точную цифру назвать очень сложно, потому что как при любой стройке стоимость работ зависит от множества факторов - сроков, материалов... - …земли.
- Землю можно в расчет, в принципе, не брать. Это особые условия. Все зависит от применяемых стандартов. Временное решение - это временное решение, и его очень тяжело как-то оценить с точки зрения финансовых вложений. Здесь (в Артеме) в данный момент используется площадь, которая использовалась по Nissan. Новый дилерский центр можно построить за 100 млн рублей, можно за 300 млн, можно и за 600 млн. - То есть в перспективе этот центр будет перестроен?
- Безусловно. Мы не можем работать постоянно по временному типу решения. Да, оно хорошее и довольно качественное на данный момент. Большие площади, хороший шоу-рум и возможности для хранения автомобилей уже сейчас. Но расширение стоит в планах, а это занимает какое-то время. Два-четыре года. - В таком случае, на какой срок рассчитано дилерское соглашение с «Автомир Приморье»?
- Отдельных сроков по каждому партнеру у нас нет. Здесь договор является бессрочным, пролонгируется каждый год. И может быть расторгнут по обоюдному желанию.
Досье «ЗР» «Рольф Импорт» основан в 2004 году, и сейчас дилерская сеть состоит из более чем 100 автоцентров в 70 городах России. Mitsubishi Motors Corporation на двоих владеют 58% долей ООО «Рольф Импорт». Владелец остальных 42% акций - группа компаний «Рольф» депутата Госдумы Сергея ПЕТРОВА. В 2012 году «Рольф Импорт» продал 74 294 тыс. автомобилей Mitsubishi, на 128 автомобилей больше, чем в 2011 году. В 2013 году планирует продать около 90 тыс. автомобилей. 19-процентный рост продаж должен быть обеспечен перепрофилированием производства завода PCMA Rus в Калуге только под Mitsubishi, а также в Россию будут доставляться автомобили, произведенные в США.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.