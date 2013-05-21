Во Владивостоке сменился дилерский центр популярного японского автобренда Mitsubishi

- Безусловно, объемы наших продаж рассчитываются не из каких-то там эмпирических методов. Мы можем сравнить рынок Владивостока с рынком Хабаровска. При этом мы считаем, что Владивосток имеет больший потенциал. В Хабаровске в текущем году планируется реализовать до 1 тыс. автомобилей Mitsubishi. Мы уверены, что во Владивостоке в перспективе годовой объем продаж должен составлять не менее. Понятно, что в этом году, когда в городе идет смена партнеров, таких показателей достигнуть будет сложно. Но выйти на продажу 700 единиц в 2013 году вполне реально. Такой результат можно будет считать хорошим, потому что сегодня мы не можем говорить о полном потенциале местного рынка. Ситуация на Дальнем Востоке в принципе отличается от российской. В целом по России можно уже начинать говорить о насыщении рынка, тогда как в Приморье только идет развитие рынка леворульных автомобилей. Налицо некий переломный момент, которым нужно пользоваться. - В «Рольф Импорте» неизвестно о планах Mitsubishi по переносу сборки некоторых моделей на мощности автозавода Sollers во Владивостоке по примеру Mazda и Toyota?