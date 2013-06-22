"Терминал Астафьева" укрепляет международные связи

Представители южнокорейской компании Daewoo International Corp. посетили угольный терминал в Приморье.
При содействии Агентства по привлечению инвестиций Приморского края, исполнительный директор "Терминала Астафьева" Алексей ВЛАДИМИРОВ встретился с представителями компании Daewoo International Corporation во Владивостоке.
Как рассказал глава Владивостокского представительства АО "Daewoo International Corporation" г-н Сон ДЖЕЙОН, 30 мая в Сеуле, во время визита делегации Приморского края в Национальную Ассамблею Республики Корея, состоялась встреча вице-президента компании Daewoo International г-на Doo-Young Hong и генерального директора ОАО "Терминал Астафьева" Руслана КОНДРАТОВА. В ходе встречи, руководством компании Daewoo проявило интерес к реализующемуся в Находке проекту строительства интермодального "Терминала Астафьева".
19 июня в Находке на территории "Терминала Астафьева" исполнительный директор предприятия Алексей Владимиров и технический директор Александр ГАНИН провели экскурсию по территории терминала для представителей компании Daewoo International и продемонстрировали ход работ по модернизации предприятия. По словам Алексея Владимирова, первый этап модернизации, представленный на саммите АТЭС 2012 года, завершен практически на 80 %. Подходят к концу работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры, завершается монтаж защитной сетки, а в июле начнется установка конвейерной линии. Благодаря всем этим преобразованиям, "Терминал Астафьева" сможет выйти на перевалку 3 млн тонн угля в год уже к концу 2013 года. Алексей Владимиров отметил, что первый этап инвестиционного проекта, вошедшего в число 8 приоритетных проектов Приморского края, "Терминал Астафьева" реализует за собственные средства и пригласил корейских инвесторов участвовать в работах по реализации второго этапа проекта, рассчитанного до 2015 года. Второй этап предполагает более значительную модернизацию железнодорожной инфраструктуры совместно с ОАО "РЖД", приобретение современного оборудование, углубление дна и удлинение причалов, а также строительство бетонных емкостей для хранения угля.
Господин Сон Джейон отметил, что компания Daewoo International, входящая в группу компаний Posco, владеет в Республике Корея рядом электростанций и металлургических предприятий, которые заинтересованы в расширении поставок российского угля. Также по словам представителя компании Daewoo International, важно, что инвестиционный проект "Терминала Астафьева" уже воплощается в жизнь и является действующим и привлекательным для инвесторов проектом. Стороны договорились продолжить обсуждение возможных вариантов сотрудничества в самое ближайшее время.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.