"Терминал Астафьева" укрепляет международные связи

19 июня в Находке на территории "Терминала Астафьева" исполнительный директор предприятия Алексей Владимиров и технический директор Александр ГАНИН провели экскурсию по территории терминала для представителей компании Daewoo International и продемонстрировали ход работ по модернизации предприятия. По словам Алексея Владимирова, первый этап модернизации, представленный на саммите АТЭС 2012 года, завершен практически на 80 %. Подходят к концу работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры, завершается монтаж защитной сетки, а в июле начнется установка конвейерной линии. Благодаря всем этим преобразованиям, "Терминал Астафьева" сможет выйти на перевалку 3 млн тонн угля в год уже к концу 2013 года. Алексей Владимиров отметил, что первый этап инвестиционного проекта, вошедшего в число 8 приоритетных проектов Приморского края, "Терминал Астафьева" реализует за собственные средства и пригласил корейских инвесторов участвовать в работах по реализации второго этапа проекта, рассчитанного до 2015 года. Второй этап предполагает более значительную модернизацию железнодорожной инфраструктуры совместно с ОАО "РЖД", приобретение современного оборудование, углубление дна и удлинение причалов, а также строительство бетонных емкостей для хранения угля.