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Мэр Владивостока Игорь Пушкарев хочет получить набережную ДВФУ на о. Русском в собственность

24 июня 2013, 19:53
На сегодняшний день набережная ДВФУ и прилегающая ландшафтно-парковая зона не имеют собственника.

На сегодняшний день набережная ДВФУ и прилегающая ландшафтно-парковая зона на о. Русском не имеют собственника.

Более года одно из красивейших мест для отдыха и прогулок во Владивостоке недоступно большинству горожан. Попасть на набережную Дальневосточного федерального университета с примыкающей к ней ландшафтно-парковой зоной сегодня можно только по спецпропускам. Глава Владивостока Игорь Пушкарёв намерен сделать набережную и парк доступными для всех жителей Владивостока.

«С самого начала, когда в составе ДВФУ появилась набережная, я вышел с инициативой: предоставить набережную и примыкающую к ней ландшафтно-парковую зону в собственность города для того, чтобы она была доступна для всех жителей Владивостока», - сказал Игорь Пушкарёв.

Отметим, набережная федерального университета – одно из красивейших мест для отдыха и прогулок в приморской столице. С живописного берега открывается великолепный вид на море, Владивосток и Русский мост, здесь создана потрясающая парковая зона с искусственными водопадами, фонтанами и подсветкой. Но большинство владивостокцев так до сих пор и не видели этой красоты.

«Я считаю, так не должно быть, - заявил глава. – Поэтому набережную и парковую зону необходимо передать городу. На сегодняшний день набережная еще не передана – вопрос в процессе решения. Но как только это произойдет, мы сразу же ее откроем, и она будет доступна для всех горожан. Сюда можно будет прийти с семьей и друзьями: погулять по парку, покататься на велосипеде, позаниматься спортом, - привести гостей и показать, какой у нас красивый город, современный кампус университета. Разумеется, прогулочная зона будет закрыта для движения автомобилей – только пешеходы и велосипедисты. Уверен, для владивостокцев набережная университета станет одним из любимейших мест для отдыха. Поэтому мы ждем – и горожане ждут – когда она будет передана городу».

Добавим, на сегодняшний день набережная ДВФУ и прилегающая ландшафтно-парковая зона не имеют собственника. Соответственно, нет бюджета на содержание, уборку и обслуживание территории, водопадов, фонтанов, освещения и пр. Как только набережную передадут в муниципальную собственность, город возьмет на себя все необходимые полномочия, чтобы содержать эти объекты в чистоте и порядке, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба администрации Владивостока.

ZRPRESS.Ru, Владивосток. Фото DVFU.Ru.

#Новости#Набережные Челны#Кремлевская набережная казань#ДВФУ#Реконструкция набережной в Нижневартовске#Владивосток#Политика
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