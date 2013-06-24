Мэр Владивостока Игорь Пушкарев хочет получить набережную ДВФУ на о. Русском в собственность

На сегодняшний день набережная ДВФУ и прилегающая ландшафтно-парковая зона на о. Русском не имеют собственника.
Более года одно из красивейших мест для отдыха и прогулок во Владивостоке недоступно большинству горожан. Попасть на набережную Дальневосточного федерального университета с примыкающей к ней ландшафтно-парковой зоной сегодня можно только по спецпропускам. Глава Владивостока Игорь Пушкарёв намерен сделать набережную и парк доступными для всех жителей Владивостока.
«С самого начала, когда в составе ДВФУ появилась набережная, я вышел с инициативой: предоставить набережную и примыкающую к ней ландшафтно-парковую зону в собственность города для того, чтобы она была доступна для всех жителей Владивостока», - сказал Игорь Пушкарёв.
Отметим, набережная федерального университета – одно из красивейших мест для отдыха и прогулок в приморской столице. С живописного берега открывается великолепный вид на море, Владивосток и Русский мост, здесь создана потрясающая парковая зона с искусственными водопадами, фонтанами и подсветкой. Но большинство владивостокцев так до сих пор и не видели этой красоты.
«Я считаю, так не должно быть, - заявил глава. – Поэтому набережную и парковую зону необходимо передать городу. На сегодняшний день набережная еще не передана – вопрос в процессе решения. Но как только это произойдет, мы сразу же ее откроем, и она будет доступна для всех горожан. Сюда можно будет прийти с семьей и друзьями: погулять по парку, покататься на велосипеде, позаниматься спортом, - привести гостей и показать, какой у нас красивый город, современный кампус университета. Разумеется, прогулочная зона будет закрыта для движения автомобилей – только пешеходы и велосипедисты. Уверен, для владивостокцев набережная университета станет одним из любимейших мест для отдыха. Поэтому мы ждем – и горожане ждут – когда она будет передана городу».
Добавим, на сегодняшний день набережная ДВФУ и прилегающая ландшафтно-парковая зона не имеют собственника. Соответственно, нет бюджета на содержание, уборку и обслуживание территории, водопадов, фонтанов, освещения и пр. Как только набережную передадут в муниципальную собственность, город возьмет на себя все необходимые полномочия, чтобы содержать эти объекты в чистоте и порядке, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба администрации Владивостока.
ZRPRESS.Ru, Владивосток. Фото DVFU.Ru.