Мэр Владивостока Игорь Пушкарев хочет получить набережную ДВФУ на о. Русском в собственность

«Я считаю, так не должно быть, - заявил глава. – Поэтому набережную и парковую зону необходимо передать городу. На сегодняшний день набережная еще не передана – вопрос в процессе решения. Но как только это произойдет, мы сразу же ее откроем, и она будет доступна для всех горожан. Сюда можно будет прийти с семьей и друзьями: погулять по парку, покататься на велосипеде, позаниматься спортом, - привести гостей и показать, какой у нас красивый город, современный кампус университета. Разумеется, прогулочная зона будет закрыта для движения автомобилей – только пешеходы и велосипедисты. Уверен, для владивостокцев набережная университета станет одним из любимейших мест для отдыха. Поэтому мы ждем – и горожане ждут – когда она будет передана городу».