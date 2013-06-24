Владивосток стал частью Сочинской Олимпиады

Также у гостей фестиваля есть уникальная возможность исполнить вместе со звездами гимн болельщиков Олимпийских и Паралимпийских игр «Сочи-2014». Уникальность мелодии в том, что она была создана при участии гостей прошлогоднего музыкального тура RED ROCKS – музыкальных фанатов, спортивных болельщиков и известных артистов. Чтобы музыкальное произведение звучало еще масштабнее и каждый мог почувствовать себя частью Олимпийской истории, в этом году команда RED ROCKS продолжила собирать голоса со всей России, записывая на каждом концерте вместе со зрителями припев гимна.