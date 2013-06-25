"Звезд Приморья" поддержали власти и ангел-хранитель

В предстоящие выходные, 30 июня, во Владивостоке в 23-й раз пройдет традиционный фестиваль спортивного бального танца «Звезды Приморья-2013», который соберет сильнейшие танцевальные дуэты со всего Дальнего Востока.
История фестиваля насчитывает почти четвертьвековую историю – турнир «Звезды Приморья» традиционно закрывает танцевальный сезон. Напомним, что в этом году организаторы турнира получили официальное письмо, в котором сообщалось, что «законом Приморского края от 20.12.2012 года № 143-КЗ «О краевом бюджете на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов» средства на проведение фестиваля «Звезды Приморья» не предусмотрены». Озабоченные судьбой фестиваля организаторы турнира подготовили открытое письмо губернатору Приморья Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ с просьбой разобраться в ситуации. После рабочей встречи представителей администрации Приморского края с организаторами фестиваля оказалось, что деньги на проведение мероприятия есть: департамент по физкультуре и спорту готов взять на себя ту часть турнира, в рамках которого пройдет открытое Первенство Приморского края в группе «Молодежь» и открытый Чемпионат Приморского края в группе «Взрослые». Для финансирования остальных статей расходов фестиваля организаторам было рекомендовано найти спонсоров.
Сегодня помощь в подготовке фестиваля, оказавшегося в этом году в сложном финансовом положении, оказывают танцевально-спортивные клубы Приморья и друзья фестиваля. Поэтому фестиваль состоится в обычном формате, и ни спортсмены, ни зрители не почувствуют отличий от турниров прошлых лет. Как и обычно, на фестивале будет достаточно представительная судейская бригада: судьи приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Сахалина, Приморского края. Более 400 танцевальных дуэтов соберутся на владивостокском паркете со всех регионов Дальнего Востока.
- Мы признательны департаменту спорта, что он пошел нам навстречу и нашел часть средств на проведение турнира, - говорит вице-президент Федерации танцевального спорта Приморского края Владимир ТЮРИН. – Также поддержала «Звезды Приморья» известная и влиятельная в Приморье женщина, которая в прежние годы была ангелом-хранителем фестиваля и сегодня не оставляет без своего внимания. Поэтому праздник танца в этом году вновь состоится, и мы приглашаем на него зрителей и болельщиков. Что касается дальнейшей судьбы фестиваля, то вопрос о его проведении в следующем году пока висит в воздухе. Оргкомитет активно занимается этой проблемой, ведя переговоры с представителями администрации края, а также приглашает к сотрудничеству всех неравнодушных к спортивному бальному танцу людей...
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.