"Звезд Приморья" поддержали власти и ангел-хранитель

- Мы признательны департаменту спорта, что он пошел нам навстречу и нашел часть средств на проведение турнира, - говорит вице-президент Федерации танцевального спорта Приморского края Владимир ТЮРИН. – Также поддержала «Звезды Приморья» известная и влиятельная в Приморье женщина, которая в прежние годы была ангелом-хранителем фестиваля и сегодня не оставляет без своего внимания. Поэтому праздник танца в этом году вновь состоится, и мы приглашаем на него зрителей и болельщиков. Что касается дальнейшей судьбы фестиваля, то вопрос о его проведении в следующем году пока висит в воздухе. Оргкомитет активно занимается этой проблемой, ведя переговоры с представителями администрации края, а также приглашает к сотрудничеству всех неравнодушных к спортивному бальному танцу людей...