Работодатели, которые не платят деньги в Пенсионный фонд, сядут за решетку

Фактически наказание за неуплату предпринимателями взносов в Пенсионный фонд, а также в фонды социального и обязательного медицинского страхования может стать таким же строгим, как за уход от налогов. Скажем, за сокрытие денег или имущества организации (или индивидуального предпринимателя), за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по соцвзносам, можно сесть в тюрьму и на семь лет. Если страховые взносы не хочет платить индивидуальный предприниматель, то максимальный срок, который ему грозит, - три года лишения свободы. Градация штрафов для физлиц - от ста до пятисот тысяч рублей. Для представителей компаний за невыплату взносов предусмотрели максимальное наказание в шесть лет лишения свободы. Диапазон штрафов для них остался, как и для индивидуальных предпринимателей.