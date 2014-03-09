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Футбол: "Луч-Энергия" сыграл вничью во Владивостоке с "Балтикой"

9 марта 2014, 19:32
По словам главного тренера Александра Григоряна, на игре команды сказалось отсутствие игровой практике на протяжении последних 17 дней.

По словам главного тренера Александра Григоряна, на игре команды сказалось отсутствие игровой практике на протяжении последних 17 дней.

"Луч-Энергия" - "Балтика" (Калининград) 1:1 (0:0). 9 марта, Владивосток, ст. "Динамо".

"Луч-Энергия": Довбня, Семочко, Бендзь, Могилевский, Романович, Кацаев, Пономаренко, Кренделев (Клопков, 38), Асильдаров (Гаврюк, 80), Аверьянов (Пономарев, 71, Корян (Бураев, 87).

Команды с противоположных концов России сыграли в типично весенний футбол с минимумом четко разыгранных комбинаций и большим процентом брака. Причем, в первом тайме гости выглядели посвежее хозяев, недобравших игровой практики на сборе в Гонконге. В самом начале второго тайма у хозяев отличился капитан Анатолий Романович, однако потеря концентрации через несколько минут привела к ответному голу "Балтики".

"Ничья закономерна. Это объективно, как бы, это не было, неприятно. Мы играли с амой организованной командой лиги. На нашей игре сказалось отсутствие игровой практике (не удалось найти соперников на сборе в Гонконге – Прим. Авт.)", - сказал на послематчевой пресс-конференции Александр Григорян.

Увы, по ходу матча получил травму самый активный игрок "Луча" Вячеслав Кренделев.

"Зная его потенциал, гости устроили за ним грамотную и последовательную охоту. Рано или поздно это должно было сказаться", - пояснил Александр Григорян.

Cледующий матч "Луч-Энергия" проведет во Владивостоке 23 марта против "Спартака" из Нальчика.

Другие матчи тура:

"Мордовия" – "Уфа" - 2:2.

"Сибирь" – "Шинник" - 1:0.

"Ротор" – "Алания" - 3:0 (т.п.)

"Арсенал» – "Ангушт" - 3:0.

"Спартак-Нальчик" – "СКА-Энергия" - 2:1.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия".

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