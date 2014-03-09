Футбол: "Луч-Энергия" сыграл вничью во Владивостоке с "Балтикой"

По словам главного тренера Александра Григоряна, на игре команды сказалось отсутствие игровой практике на протяжении последних 17 дней.
"Луч-Энергия" - "Балтика" (Калининград) 1:1 (0:0). 9 марта, Владивосток, ст. "Динамо".
"Луч-Энергия": Довбня, Семочко, Бендзь, Могилевский, Романович, Кацаев, Пономаренко, Кренделев (Клопков, 38), Асильдаров (Гаврюк, 80), Аверьянов (Пономарев, 71, Корян (Бураев, 87).
Команды с противоположных концов России сыграли в типично весенний футбол с минимумом четко разыгранных комбинаций и большим процентом брака. Причем, в первом тайме гости выглядели посвежее хозяев, недобравших игровой практики на сборе в Гонконге. В самом начале второго тайма у хозяев отличился капитан Анатолий Романович, однако потеря концентрации через несколько минут привела к ответному голу "Балтики".
"Ничья закономерна. Это объективно, как бы, это не было, неприятно. Мы играли с амой организованной командой лиги. На нашей игре сказалось отсутствие игровой практике (не удалось найти соперников на сборе в Гонконге – Прим. Авт.)", - сказал на послематчевой пресс-конференции Александр Григорян.
Увы, по ходу матча получил травму самый активный игрок "Луча" Вячеслав Кренделев.
"Зная его потенциал, гости устроили за ним грамотную и последовательную охоту. Рано или поздно это должно было сказаться", - пояснил Александр Григорян.
Cледующий матч "Луч-Энергия" проведет во Владивостоке 23 марта против "Спартака" из Нальчика.
Другие матчи тура:
"Мордовия" – "Уфа" - 2:2.
"Сибирь" – "Шинник" - 1:0.
"Ротор" – "Алания" - 3:0 (т.п.)
"Арсенал» – "Ангушт" - 3:0.
"Спартак-Нальчик" – "СКА-Энергия" - 2:1.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото ФК "Луч-Энергия".