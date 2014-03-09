Футбол: "Луч-Энергия" сыграл вничью во Владивостоке с "Балтикой"

Команды с противоположных концов России сыграли в типично весенний футбол с минимумом четко разыгранных комбинаций и большим процентом брака. Причем, в первом тайме гости выглядели посвежее хозяев, недобравших игровой практики на сборе в Гонконге. В самом начале второго тайма у хозяев отличился капитан Анатолий Романович, однако потеря концентрации через несколько минут привела к ответному голу "Балтики".