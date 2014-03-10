Хоккейный клуб "Адмирал" начал плей-офф с двух поражений

Первая шайба в ворота "Адмирала" залетела уже на 3-й минуте при игре в меньшинстве. Темнее менее, уже к середине первого периода обозначилось некоторое игровое преимущество гостей. Второй период матча начался с взятия ворот Василия КОШЕЧКИНА, Счет сравнял Никлас БЕРГФОРС – 1:1. Но равным счет оставался не долго – вначале Ярослав КОСОВ вывел хозяев вперед, а затем Тим БРЕНТ с центра зоны защиты "Адмирала" в падении пробил Евгения ИВАННИКОВА – 3:1. "Адмирал" отыграл одну шайбу в большинстве, после чего команды менялись голами – 4:3 в пользу хозяев после второго периода. Решающую шайбу "Металлург" провел в большинстве – 5:3.