Хабаровский "Порт Ванино" пошел взаймы

"Ванинский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино. В 2012 году группа "Мечел" приобрела 55% уставного капитала (73,3% обыкновенных акций) компании через свою транспортную "дочку" ООО "Мечел-Транс", однако в январе 2013 года продала большую часть своей доли трем кипрским офшорам, оставив у себя порядка 1,5% голосующих акций. Затем "Мечел-Транс" выкупил у En+ Group 21,64% обыкновенных акций стивидора и 47,6% "префов" (суммарно пакет En+ составил около 28% уставного капитала).