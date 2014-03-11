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Хабаровский "Порт Ванино" пошел взаймы

11 марта 2014, 15:05
Акционеры ОАО "Ванинский морской торговый порт" ("Порт Ванино") на внеочередном собрании одобрили привлечение займов на 22,07 млрд рублей.

Акционеры ОАО "Ванинский морской торговый порт" ("Порт Ванино") на внеочередном собрании одобрили привлечение займов на 22,07 млрд рублей.

В частности, акционеры одобрили привлечение двух займов по 4,335 млрд рублей каждый, предоставленных в декабре 2013 года "дочкой" компании - ООО "Порт Ванино - Финанс". Один заем выделен под 18,5% годовых, второй - под 18,1% годовых. Срок возврата обоих займов - до 30 декабря 2014 года включительно.

Также дано согласие на открытие до 21 марта кредитной линии в Газпромбанке с лимитом 13,4 млрд рублей. Средства привлекаются до 22 декабря 2023 года под 15% годовых. Погашение основного долга будет осуществляться траншами в размере от 100 млн рублей до 1,3 млрд рублей.

В залог стивидор передает имущественные права, права требования денежных средств по договору о предоставлении займа кипрской "Статула Холдинг Лтд.", заключенному в октябре 2013 года.

"Ванинский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино. В 2012 году группа "Мечел" приобрела 55% уставного капитала (73,3% обыкновенных акций) компании через свою транспортную "дочку" ООО "Мечел-Транс", однако в январе 2013 года продала большую часть своей доли трем кипрским офшорам, оставив у себя порядка 1,5% голосующих акций. Затем "Мечел-Транс" выкупил у En+ Group 21,64% обыкновенных акций стивидора и 47,6% "префов" (суммарно пакет En+ составил около 28% уставного капитала).

Согласно последнему опубликованному списку аффилированных лиц, структура акционеров "Порта Ванино" выглядела следующим образом: ЗАО "Титан" (принадлежит "дочке" РЖД и структуре НПФ "Благосостояние") - 24,998% обыкновенных акций, кипрская "Оперн Трейд Лтд." - 23,68%, "Статула Холдинг Лтд." - 21,64%, "Мечел-Транс" - 0,6%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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