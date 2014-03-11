Хоккейный клуб "Адмирал" одержал историческую победу в плей-офф

Клуб из Владивостока в третьем матче серии дожал "Металлург" во втором овертайме, победная шайба на счету Ильи Зубова.
11 марта. Владивосток. "Фетисов Арена". "Адмирал" - "Металлург" (Магнитогорск) 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0).
1:0 – Шюц (Бергфорс, Йюнге) – 02:13. 1:1 – Зарипов (Мозякин, Коварж) – 08:11 (5x4). 2:1 – Зубов (Бортников, Ходжмэн) – 20:54 (5x3). 2:2 – Юньков (Осала) – 24:03. 3:2 – Шюц (Йюнге) – 32:32. 3:3 – Ли (Зарипов, Коварж) – 51:51. 4:3 – Зубов (Бортников) – 85:04.
Вратари: Иванников – Кошечкин.
Броски: 33 (7-8-10-6-2) – 41 (14-8-9-7-3).
Вбрасывания: 41 (11-13-8-9-0) – 51 (15-8-10-12-6).
Штраф: 10 (6-2-2-0-0) – 12 (0-8-2-2-0).
Счет в серии: 1-2 (1:3, 3:5, 4:3 2ОТ).
"Хорошая игра сегодня была. Быстрая, интересная, голы красивые забивали. Первая победа "Адмирала" в плей-офф — я считаю, это войдет в историю. Готовимся дальше. Думаю, завтра хоккей будет не менее интересный. Обещаю. Да, сегодня были потрачены силы, но команда "Адмирал" готова играть дальше", — приводит слова главного тренера приморцев Сергея СВЕТЛОВА официальный сайт "Адмирала".
"Поздравляю "Адмирал" с хорошей игрой. Очень агрессивно и хорошо сыграли. В меньшинстве обе команды сыграли хорошо. Нам забили 3 в 5. В овертайме у соперника было много энергии. Очень много сыграли у них четыре ведущих защитника.Такая серия у нас, что много силовых приёмов, борьбы. Высокая энергетика плюс переезды. Люди отдают себя. Это и делает нашу серию столь хорошей", - главный тренер магнитогорского "Металлурга" Майк КИНЭН.
К сожалению, впервые в сезоне трибуны "Фетисов Арены" зияли внушительными проплешины – часть болельщиков отказалась выкупать абонементы по ценам, завышенным по сравнению с играми регулярного первенства в несколько раз.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.