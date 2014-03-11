Хоккейный клуб "Адмирал" одержал историческую победу в плей-офф

"Поздравляю "Адмирал" с хорошей игрой. Очень агрессивно и хорошо сыграли. В меньшинстве обе команды сыграли хорошо. Нам забили 3 в 5. В овертайме у соперника было много энергии. Очень много сыграли у них четыре ведущих защитника.Такая серия у нас, что много силовых приёмов, борьбы. Высокая энергетика плюс переезды. Люди отдают себя. Это и делает нашу серию столь хорошей", - главный тренер магнитогорского "Металлурга" Майк КИНЭН.